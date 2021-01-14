Em jogo equilibrado, Arsenal e Crystal Palace empatam no Inglês

Crédito: NEIL HALL / POOL / AFP

Tudo igual na capital inglesa. No Emirates Stadium, o Arsenal recebeu o Crystal Palace para um clássico londrino nesta quinta-feira e as equipes empataram em 0 a 0 pelo Campeonato Inglês. Com o empate, os Gunners chegaram aos 24 pontos, enquanto os visitantes foram para 23 pontos.

+ Veja a tabela da Premier LeagueJOGO EQUILIBRADOA partida na casa dos Gunners foi muito equilibrado e as duas equipes tiveram chances de balançar as redes. No primeiro tempo, a melhor oportunidade do Arsenal foi com Aubameyang, que parou no goleiro Guaita, enquanto do outro lado Benteke viu Leno evitar seu gol.

GOLEIROS BRILHAMLeno e Guaita se destacaram também no segundo tempo e terminaram a partida como os dois melhores em campo. No fim, o jogo ficou aberto, com as duas equipes se lançando ao ataque desesperadamente, mas ninguém conseguiu balançar as redes.

SITUAÇÃOCom o empate, o Arsenal desperdiça a chance de se aproximar do bloco de cima e o time interrompe uma sequência de três vitórias seguidas na Premier League. A equipe de Arteta está em 11º, com 24 pontos. O Crystal Palace está em 13º, com 23 pontos.

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