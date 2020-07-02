Em jogo emocionante, West Ham bate o Chelsea e respira um pouco na briga contra o rebaixamento

Crédito: MICHAEL REGAN/AFP

Um duelo londrino emocionante agitou a 32ª rodada do Campeonato Inglês nesta quarta-feira. Em jogo realizado no Estádio Olímpico de Londres, o West Ham recebeu o Chelsea e os Hammers venceram por 3 a 2. Soucek, Michail Antonio e Yarmolenko marcaram para os donos da casa. Willian, duas vezes, fez para os Blues.

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JOGO LÁ E CÁ​A partida foi muito disputada e mesmo com a posição incômoda do West Ham na tabela, o clube conseguiu levar perigo ao gol de Kepa Arrizabalaga. O brasileiro Willian abriu o placar de pênalti aos 42 minutos do primeiro tempo, mas viu a virada chegar com Soucek e Michail Antonio. O brasileiro novamente marcou e empatou no segundo tempo, desta vez em linda cobrança de falta. Quase nos acréscimos, o ucraniano Yarmolenko, em rápido contra-ataque, decretou a vitória.

100 VEZES WILLIANCom os dois gols marcados na partida de hoje, o brasileiro chegou à marca de 100 gols no Velho Continente em competições oficiais. São agora 62 pelo Chelsea, além de 37 pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e um pelo Anzhi, da Rússia. O jogador, que tem contrato com o clube londrino somente até o fim da temporada, não tem permanência garantida no Stamford Bridge.

DERROTA AMARGAO Chelsea tinha a chance de roubar a terceira posição do Leicester, que também perdeu nesta quarta-feira, mas deixou o oportunidade escapar. O clube de Frank Lampard continua com 54 pontos, na quarta posição, mas tem apenas dois a mais que Manchester United e Wolverhampton, quinto e sexto, respectivamente, e que venceram na rodada.

RESPIRANDO UM POUCOPor outro lado, a vitória para o West Ham foi mais do que necessário. O clube começou a rodada com 27 pontos, na 17ª posição. Com o resultado, os Hammers chegam aos 30 pontos, ultrapassam o Watford e agora estão em 16º.