Em jogo emocionante, São Paulo vence o Franca e conquista o título do Campeonato Paulista de Basquete

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

No último jogo da decisão do Campeonato Paulista, o São Paulo venceu o Franca por 68 a 61 e se tornou campeão estadual de basquete nesta quarta-feira (20). O jogo ficou marcado pelas boas atuações de Tyrone e Elinho, pelo São Paulo, e Georginho, pelo Franca.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Jogando em casa, Tricolor começou melhor no ginásio do Morumbi e abriu 14 a 7. A vantagem se manteve até o final do primeiro quarto, que terminou em 23 a 11 para o time do São Paulo.

O segundo quarto começou com erros dos dois lados e os pontos demoraram para serem somados. Após dois minutos disputados, o Franca conseguiu diminuir a diferença e forçou um pedido de tempo. O tempo fez efeito e o São Paulo voltou melhor, terminando o segundo quarto em 36 a 23 para o Tricolor.

Com a volta do terceiro quarto, o jogo ficou equilibrado. Porém, Georginho, armador do Franca, que diminuiu a diferença para somente cinco pontos, deixando o placar em 41 a 36 para o São Paulo. Na sequência, em meio a algumas discussões entre jogadores, o Tricolor abriu 47 a 41, mas, na reta final, viu o Franca crescer e encerrar o terceiro quarto em 49 a 48.