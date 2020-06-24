Em jogo emocionante, Inter de Milão e Sassuolo empatam no Italiano

Num duelo eletrizante no San Siro, a Inter de Milão recebeu o Sassuolo e as equipes empataram em 3 a 3 pelo Campeonato Italiano. A partida foi válida pela 27ª rodada da competição. Para a Inter, Lukaku, Biraghi e Valero marcaram. Caputo, Berardi e Magnani balançaram as redes para os visitantes.
INÍCIO SURPREENDENTEO jogo começou com uma grande surpresa. Logo com menos de cinco minutos, o Sassuolo abriu o placar com o centroavante Francesco Caputo. Após se livrar bem da pressão imposta pela Inter no campo de defesa do Sassuolo, o clube armou jogada rápida e Duricic entregou para o camisa 9, que bateu na saída do goleiro Handanovic.
VIRADA NO FIM DO PRIMEIRO TEMPOA Inter foi para o intervalo com a vantagem no placar. Aos 41 minutos, Lukaku cobrou pênalti cometido por Boga em Skriniar com muita categoria e empatou o jogo. Nos acréscimos, Biraghi tabelou com Alexis Sánchez e bateu no alto sem dar chances para Consigli.
FIM DE JOGO DE TIRAR O FÔLEGOA partida já se encaminhava para o final e a vitória da Inter parecia garantida. Aos 36 minutos, porém, Berardi, cobrando pênalti, empatou o jogo. A Inter voltou a ficar na frente aos 40 minutos, com Valero, que aproveitou cobrança de falta de Candreva e apareceu na segunda trave sozinho para completar. O Sassuolo mais uma vez foi valente e empatou com Magnani, aos 44 minutos, depois de chute cruzado de Haraslín.