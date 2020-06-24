futebol

Em jogo emocionante, Inter de Milão e Sassuolo empatam no Italiano

Equipe nerazzurri sai perdendo no início do jogo, consegue virada relâmpago ainda no primeiro tempo, mas vê reação dos visitantes na etapa final...

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 20:05

LanceNet

Crédito: Divulgação / Inter de Milão / Site oficial
Num duelo eletrizante no San Siro, a Inter de Milão recebeu o Sassuolo e as equipes empataram em 3 a 3 pelo Campeonato Italiano. A partida foi válida pela 27ª rodada da competição. Para a Inter, Lukaku, Biraghi e Valero marcaram. Caputo, Berardi e Magnani balançaram as redes para os visitantes.
INÍCIO SURPREENDENTEO jogo começou com uma grande surpresa. Logo com menos de cinco minutos, o Sassuolo abriu o placar com o centroavante Francesco Caputo. Após se livrar bem da pressão imposta pela Inter no campo de defesa do Sassuolo, o clube armou jogada rápida e Duricic entregou para o camisa 9, que bateu na saída do goleiro Handanovic.
VIRADA NO FIM DO PRIMEIRO TEMPOA Inter foi para o intervalo com a vantagem no placar. Aos 41 minutos, Lukaku cobrou pênalti cometido por Boga em Skriniar com muita categoria e empatou o jogo. Nos acréscimos, Biraghi tabelou com Alexis Sánchez e bateu no alto sem dar chances para Consigli.
FIM DE JOGO DE TIRAR O FÔLEGOA partida já se encaminhava para o final e a vitória da Inter parecia garantida. Aos 36 minutos, porém, Berardi, cobrando pênalti, empatou o jogo. A Inter voltou a ficar na frente aos 40 minutos, com Valero, que aproveitou cobrança de falta de Candreva e apareceu na segunda trave sozinho para completar. O Sassuolo mais uma vez foi valente e empatou com Magnani, aos 44 minutos, depois de chute cruzado de Haraslín.

