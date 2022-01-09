Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em jogo emocionante e com sete gols, Juventus vira sobre a Roma e vence fora de casa pelo Italiano
futebol

Em jogo emocionante e com sete gols, Juventus vira sobre a Roma e vence fora de casa pelo Italiano

Roma abre o placar, leva o empate, abre 3 a 1 no segundo tempo, mas vê a Juventus virar em sete minutos. Pellegrini perde pênalti no fim e desperdiça chance de empate...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2022 às 16:35

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 16:35

Haja coração, torcedor. Neste domingo, pelo Campeonato Italiano, Roma e Juventus se enfrentaram no Estádio Olímpico e a Velha Senhora levou a melhor. Em um jogo eletrizante, com um segundo tempo de cinco gols, a Bianconeri bateu o time da capital por 4 a 3. Dybala, Locatelli, Kulusevski e De Sciglio marcaram para o clube alvinegro, enquanto Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini fizeram para a Giallorossi.DE CABEÇAJogando em casa, a Roma dominou a partida no início e o atacante Tammy Abraham abriu o placar aos dez minutos. Veretout cobrou escanteio pela esquerda e camisa 9 subiu para na primeira trave para desviar e mandar para o fundo das redes.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
COM CATEGORIAApós levar o gol, a Juventus acordou para a partida e precisou de sete minutos para empatar. Dybala recebeu de Chiesa na entrada da área e bateu de chapa com muita categoria para não dar chances ao goleiro Rui Patrício e deixar tudo igual no Estádio Olímpico.
ROMA NO ATAQUEO início da etapa final foi igual ao primeiro tempo: com pressão da Roma. O time de José Mourinho precisou de sete minutos para marcar duas vezes e fazer 3 a 1. O primeiro foi de Mkhitaryan, que contou com desvio em De Sciglio. O segundo foi de Pellegrini, em cobrança de falta magistral.
VIRADAQuando a vitória da Roma parecia definida, a Juventus foi ao ataque e mudou tudo. Morata, que havia acabado de entrar, achou Locatelli aos 25 minutos na área e o camisa 27 marcou de cabeça. Quatro minutos depois, após bate e rebate e com auxílio do VAR, Kulusevski empatou. Mais três minutos passados e foi a vez de De Sciglio se recuperar da falha para invadir a área e bater forte no canto para fazer o quarto da Velha Senhora.
PÊNALTIAchou que não tinha mais tempo para emoção? Achou errado. Logo na saída de bola após o quarto gol da Juve, a Roma foi para o ataque o árbitro marcou pênalti após a bola pegar no braço de De Ligt, que recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Pellegrini foi para a cobrança, bateu mal e viu Szczesny defender. No rebote, com o gol vazio, Pellegrini mandou para fora.
+ Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clube
SEQUÊNCIA​A Juventus volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Inter de Milão pela Supercopa da Itália, jogo que reúne os campeões da Serie A e da Copa da Itália da última temporada. A Roma, por outro lado, só volta a campo no fim de semana, quando encara o Cagliari pelo Campeonato Italiano.
Crédito: JuventustentaconquistaroCampeonatoItalianoapósfimdahegemonia(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados