Em jogo emocionante e com sete gols, Juventus vira sobre a Roma e vence fora de casa pelo Italiano

Haja coração, torcedor. Neste domingo, pelo Campeonato Italiano, Roma e Juventus se enfrentaram no Estádio Olímpico e a Velha Senhora levou a melhor. Em um jogo eletrizante, com um segundo tempo de cinco gols, a Bianconeri bateu o time da capital por 4 a 3. Dybala, Locatelli, Kulusevski e De Sciglio marcaram para o clube alvinegro, enquanto Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini fizeram para a Giallorossi.DE CABEÇAJogando em casa, a Roma dominou a partida no início e o atacante Tammy Abraham abriu o placar aos dez minutos. Veretout cobrou escanteio pela esquerda e camisa 9 subiu para na primeira trave para desviar e mandar para o fundo das redes.

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COM CATEGORIAApós levar o gol, a Juventus acordou para a partida e precisou de sete minutos para empatar. Dybala recebeu de Chiesa na entrada da área e bateu de chapa com muita categoria para não dar chances ao goleiro Rui Patrício e deixar tudo igual no Estádio Olímpico.

ROMA NO ATAQUEO início da etapa final foi igual ao primeiro tempo: com pressão da Roma. O time de José Mourinho precisou de sete minutos para marcar duas vezes e fazer 3 a 1. O primeiro foi de Mkhitaryan, que contou com desvio em De Sciglio. O segundo foi de Pellegrini, em cobrança de falta magistral.

VIRADAQuando a vitória da Roma parecia definida, a Juventus foi ao ataque e mudou tudo. Morata, que havia acabado de entrar, achou Locatelli aos 25 minutos na área e o camisa 27 marcou de cabeça. Quatro minutos depois, após bate e rebate e com auxílio do VAR, Kulusevski empatou. Mais três minutos passados e foi a vez de De Sciglio se recuperar da falha para invadir a área e bater forte no canto para fazer o quarto da Velha Senhora.

PÊNALTIAchou que não tinha mais tempo para emoção? Achou errado. Logo na saída de bola após o quarto gol da Juve, a Roma foi para o ataque o árbitro marcou pênalti após a bola pegar no braço de De Ligt, que recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Pellegrini foi para a cobrança, bateu mal e viu Szczesny defender. No rebote, com o gol vazio, Pellegrini mandou para fora.

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SEQUÊNCIA​A Juventus volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Inter de Milão pela Supercopa da Itália, jogo que reúne os campeões da Serie A e da Copa da Itália da última temporada. A Roma, por outro lado, só volta a campo no fim de semana, quando encara o Cagliari pelo Campeonato Italiano.