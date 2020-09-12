Em jogo emocionante e com muitos gol, Liverpool vence Leeds com três gols de Salah na volta do Inglês

Crédito: Salah foi o protagonista da partida e marcou três gols na partida (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP

Um jogo com muitos gols, digno do confronto entre os atuais campeões ingleses da primeira e da segunda divisão, com hat-trick e emoção até o final. Foi assim que o Liverpool estreou no Campeonato Inglês com grande vitória contra o Leeds por 4 a 3 com direito a três gols de Salah, artilheiro da Premier League.

INÍCIO AGITADOO time do Liverpool começou a partida como os torcedores estão acostumados a ver a equipe: com muita pressão na marcação e um ímpeto ofensivo gigante. Logo aos quatro minutos, Salah arrumou um pênalti e o próprio converteu o gol. No entanto, o Leeds empatou na primeira boa chegada com Harrison recebendo longo lançamento de Kevin Phillips, driblando Alexander-Arnold e Joe Gómez para finalizar e empatar o jogo.

JOGO MALUCOEm um jogo muito agitado, o zagueiro Van Dijk marcou o segundo para os Reds em cabeçada após escanteio, mas o holandês falhou feio aos 30 minutos da etapa inicial. Ao tentar cortar um outro lançamento da equipe de Bielsa, o defensor entregou as bolsa nos pés de Bamford para marcar o empate novamente. No entanto, o egípcio artilheiro colocou o placar em 3 a 2 após aproveitar rebote em cobrança de falta e finalizar com força e sem chances para Meslier.

QUE RETORNONa segunda etapa, o time de Anfield teve chance de ampliar o placar com Mané desperdiçando contra ataque e com Wijnaldum parando em grande defesa de Meslier. Com isso, o Leeds chegou ao terceiro empate na partida com Klich recebendo bola de Hélder Costa, dominando e chutando para o fundo das redes.