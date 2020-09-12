Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em jogo emocionante e com muitos gol, Liverpool vence Leeds com três gols de Salah na volta do Inglês
futebol

Em jogo emocionante e com muitos gol, Liverpool vence Leeds com três gols de Salah na volta do Inglês

Sempre saindo atrás do placar, Leeds buscou o empate em três oportunidades, mas Salah foi decisivo, marcou três gols no confronto e garantiu os três pontos dos atuais campeões...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 15:22
Crédito: Salah foi o protagonista da partida e marcou três gols na partida (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Um jogo com muitos gols, digno do confronto entre os atuais campeões ingleses da primeira e da segunda divisão, com hat-trick e emoção até o final. Foi assim que o Liverpool estreou no Campeonato Inglês com grande vitória contra o Leeds por 4 a 3 com direito a três gols de Salah, artilheiro da Premier League.
INÍCIO AGITADOO time do Liverpool começou a partida como os torcedores estão acostumados a ver a equipe: com muita pressão na marcação e um ímpeto ofensivo gigante. Logo aos quatro minutos, Salah arrumou um pênalti e o próprio converteu o gol. No entanto, o Leeds empatou na primeira boa chegada com Harrison recebendo longo lançamento de Kevin Phillips, driblando Alexander-Arnold e Joe Gómez para finalizar e empatar o jogo.
JOGO MALUCOEm um jogo muito agitado, o zagueiro Van Dijk marcou o segundo para os Reds em cabeçada após escanteio, mas o holandês falhou feio aos 30 minutos da etapa inicial. Ao tentar cortar um outro lançamento da equipe de Bielsa, o defensor entregou as bolsa nos pés de Bamford para marcar o empate novamente. No entanto, o egípcio artilheiro colocou o placar em 3 a 2 após aproveitar rebote em cobrança de falta e finalizar com força e sem chances para Meslier.
QUE RETORNONa segunda etapa, o time de Anfield teve chance de ampliar o placar com Mané desperdiçando contra ataque e com Wijnaldum parando em grande defesa de Meslier. Com isso, o Leeds chegou ao terceiro empate na partida com Klich recebendo bola de Hélder Costa, dominando e chutando para o fundo das redes.
EGÍPCIO ARTILHEIROApós sofrer três empates, os manda.tes pressionaram em busca da primeira vitória no Campeonato Inglês. Fabinho sofreu pênalti e Salah foi para a cobrança e marcou o terceiro gol na partida e o da vitória do Liverpool por 4 a 3 em grande confronto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados