Em jogo emocionante, Cuiabá vence o Figueirense nos pênaltis e passa para 3ª fase da Copa do Brasil

No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em jogo único válido pela 2ª fase da Copa do Brasil, em jogo eletrizante e que acabou empatado no tempo normal pelo placar de 2 a 2, o Cuiabá superou o Figueirense nos pênaltis por 4 a 2 e passou para 3ª fase da competição de mata-mata nacional. Agora, o Dourado espera o sorteio para saber quem será o seu adversário na próxima fase.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogoPRIMEIRO TEMPOJOGO COMEÇA MOVIMENTADOEm Florianópolis, o jogo começou bem movimentado. No entanto, quase não houve chances perigosas. O lance agudo do início da partida foi uma cabeçada de Kauê, mas que acabou saindo por cima do gol.

PARTIDA FICA FALTOSAAo contrário da primeira parte da partida, o jogo passou a ser disputado com mais rispidez, sendo o Cuiabá, disparado, o mais faltoso. Das 12 faltas cometidas até os 25 minutos, 9 foram infrações do Dourado, que interrompia as jogadas do Figueira com faltas.

UMA CHANCE PARA CADA UM NO FIM DO PRIMEIRO TEMPOOs times só voltaram a criar oportunidades no fim da etapa inicial. A chance do Figueirense, é bem verdade, não levou muito, pois a finalização de Gustavo Henrique saiu fraca. Já o chute de Elton assustou e quase o gol saiu para o Cuiabá.

SEGUNDO TEMPOCUIABÁ ABRE O PLACARA etapa complementar começou equilibrada e sem nenhum dos dois times levarem perigo. Só que aos 10 minutos, o Dourado abriu o placar. Após passe de letra de Alesson, Rodriguinho acertou chute firme e forte para inaugurar o placar: 1 a 0 para o Cuiabá.

TÉCNICO DO FIGUEIRENSE FAZ ALTERAÇÕES E TIME EMPATE O JOGOEm desvantagem no placar e sem o time levar perigo ao gol do Cuiabá, o treinador Junior Rocha, do Figueirense, mudou a equipe, que passou a buscar mais o gol e logo achou o empate. Aos 28 minutos do segundo tempo, em batida de falta, Zé Mario efetuou a cobrança com muita categoria e empatou: 1 a 1.

VANTAGEM DURA POUCO E CUIABÁ VOLTA À FRENTE NO PLACARMas o empate não durou nem 10 minutos. O árbitro viu mão de Luis Fernando, do Figueira, e marcou o pênalti. Após muita reclamação, aos 35 minutos, Elton bateu bem e fez o gol do Cuiabá: 2 a 1 para o Dourado.MINUTOS DEPOIS, O EMPATE DO FIGUEIRAMas a vantagem do Cuiabá também não durou muito tempo. Após cobrança de falta de Zé Mario, Paulão tentou cortar e acabou colocando a bola para dentro do próprio patrimônio e igualando o placar: 2 a 2.