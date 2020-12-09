Em jogo emocionante, Cuiabá e Vitória ficam no empate

Crédito: Reprodução: site Cuiabá

Na Arena Pantanal, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em jogo emocionante e de várias viradas, Cuiabá e Vitória empataram pelo placar de 3 a 3. Com o resultado, o Dourado fica em 4º lugar, com 44 pontos. O Leão está na 14ª posição, com 33.Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Cruzeiro, no Barradão, no dia 11 de dezembro. O Cuiabá visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli, no dia 12 de dezembro.

A partida

Mesmo atrás na classificação e jogando fora de casa, o Vitória foi mais ousado no início da partida.

Mas no contra-ataque, logo aos 12 minutos, o Cuiabá marcou. Maxwell recebeu pelo lado direito, foi no fundo e cruzou para trás. Rafael Gava encheu o pé da entrada da área e estufou as redes: 1 a 0.

Mas o Dourado não teve muito tempo para comemorar. Quatro minutos depois, Thiago Lopes puxou o contra-ataque e passou a bola para Vico. Ele entrou na área e rolou para trás. Thiago Lopes bateu no canto e igualou o placar: 1 a 1.

O Vitória continuou mais insinuante e chegou ao longo da primeira etapa criar oportunidades perigosas. A mais contundente surgiu em arremate de Lucas Cândido da área, a finalização assustou o goleiro João Carlos.

Já as chances do Cuiabá surgiram apenas em chutes de fora da área. Em uma dessas finalizações, Elvis bateu, a bola desviou em Mauricio Ramos e levou muito perigo ao gol do goleiro César.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: com o Vitória melhor e pressionando mais. E a pressão deu resultado. Aos 9 minutos, Vico cobra a falta na área, Fernando Neto entrou de cabeça e virou o jogo: 2 a 1 para o Leão.

Dois minutos depois, o Vitória poderia ter ampliado em cobrança de pênalti de Ednei em Fernando Neto. Mas Vico chutou para fora e desperdiçou a oportunidade.

O Leão sentiu o gol. O Cuiabá cresceu na partida e logo conseguiu o empate. Aos 15 minutos, em ótima tabela do ataque do Dourado, Elton finalizou de forma brilhante e igualou tudo: 2 a 2.

Se o empate não demorou a vir, a virada também não. Aos 23 minutos, Marcinho recebeu passe e ajeitou para Elton. O atacante aproveitou e virou a partida: 3 a 2.

Tudo indicava que o Dourado administraria o placar e conseguiria vencer a partida, mas o time do Leão foi guerreiro e buscou o empate. Aos 37, após cruzamento na área, Thiago Lopes desvia, a bola bate em Ednei e entra: gol contra. 3 a 3!