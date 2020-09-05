Em jogo eletrizante, Vitória derrota Cuiabá e sobe na tabela

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Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em jogo eletrizante no Barradão, o Vitória derrotou o Cuiabá por 4 a 2. Com o resultado positivo, o Leão subiu para o 6º lugar e soma agora 13 pontos. O Dourado permanece com 14 pontos e caiu para 3ª posição.Na próxima rodada, o Cuiabá recebe o Figueirense, na Arena Pantanal, dia 08 de setembro. O Vitória pega o Cruzeiro, no Mineirão, dia 11 de setembro.

A partida

O primeiro tempo de Vitória e Cuiabá foi muito movimentado. As duas equipes mostraram muita disposição e buscaram o gol o tempo todo.

Até a metade da etapa inicial, cada equipe tinha criado três ótimas oportunidades de gol. Mas a falta de capricho na hora da finalização e os goleiros dos times não permitiram que o placar até aquele momento.

No entanto, aos 28 minutos, a zaga do Cuiabá vacilou na saída de bola, Guilherme Rend aproveitou e deu ótimo passe para Léo Ceará. Com tranquilidade, o atacante bateu e balançou as redes, 1 a 0 para o Vitória.

O gol não abalou o Cuiabá, que foi para cima em busca do empate. Logo o Dourado conseguiu construir uma ótima jogada e empatar a partida, mas o árbitro anulou marcando impedimento.

Em seguida, o Cuiabá recuperou a bola, Elvis a recebeu e fez ótimo cruzamento, mas o zagueiro Walace foi cortar e acabou jogando contra o próprio patrimônio. Era o empate do Dourado: 1 a 1.

Não deu nem muito tempo do Cuiabá curtir o gol e o Vitória já foi lá passou a frente novamente no placar. Thiago Carleto bateu falta direto para o gol, João Carlos conseguiu espalmar, mas a bola sobrou para João Victor só empurrar: 2 a 1.

O ritmo frenético do primeiro tempo continuou na etapa complementar. Logo aos 6 minutos, Hayner acertou um excelente cruzamento, Maxwell cabeceou com perfeição e empatou de novo: 2 a 2.

Mas o Cuiabá não conseguiu segurar por muito tempo o empate. Aos 9 minutos, Marcelinho invadiu a área e foi derrubado por João Carlos. Pênalti! Thiago Carleto bateu bem e colocou o Leão em vantagem outra vez: 3 a 2.

O gol não diminuiu o ímpeto do Dourado. Os Mato-grossenses foram para cima de forma alucinante e criaram excelentes oportunidades para igualar o placar. Mas a trave e o goleiro Ronaldo impediram o gol de empate.

Tudo indicava que o gol do Cuiabá seria questão de tempo. Mas em contra-ataque rápido do Vitória, o goleiro João Carlos saiu desesperado da sua meta e fez a falta no jogador do Leão. O árbitro não teve dúvida e deu o cartão vermelho.

O treinador do Dourado fez várias alterações em busca de ajustar o time, mas ele acabou tendo mais um jogador expulso. Helder deixou o braço em Rodrigo Carioca. O árbitro viu e deu o vermelho para o zagueiro.

Com dois jogadores a menos, tudo parecia perdido para o Cuiabá. Mas o Leão também perdeu um atleta. Marcelinho fez falta em Hayner, o árbitro foi lá e deu vermelho para o meia.

A expulsão do jogador do Vitória deu animou o Dourado, que foi para cima e quase empatou o jogo. Ferrugem bateu a falta direto para o gol, mas a bola carimbou o travessão.