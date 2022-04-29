futebol

Em jogo eletrizante, PSG cede empate ao Strasbourg nos acréscimos

Parisienses chegaram a virar o jogo, mas donos da casa buscaram empate no final do jogo...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:02

LanceNet

Já campeão francês, o Paris Saint-Germain entrou em campo nesta sexta-feira e empatou com o Strasbourg em 3 a 3, mesmo após estar vencendo por 3 a 1, em jogo válido pela 35ª rodada da Ligue 1. Gameiro, Verratti (contra) e Caci marcaram os gols do time da casa, enquanto Mbappé (duas vezes) e Hakimi fizeram para o PSG.STRASBOURG ASSUSTA CEDOO Strasbourg saiu na frente logo nos minutos iniciais de jogo. Logo aos três minutos, Gameiro recebeu passe e bateu firme no ângulo para abrir a conta para o time da casa. Os anfitriões ainda tiveram um gol anulado, após impedimento de Thomasson.
TUDO IGUALApós a pressão inicial dos donos da casa e de sair atrás no placar, o PSG entrou no jogo e logo conseguiu igualar o marcador. Aos 23, Neymar deu uma linda assistência para Mbappé, que finalizou por baixo do goleiro e recolocou o PSG na partida.
>> VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS E SIMULE RESULTADOSVIROU E AMPLIOUJá na etapa final de jogo, o PSG criou um bom volume de jogo e, aos 21 minutos, Hakimi virou o jogo. Verratti se livrou da marcação na saída de bola e a equipe parisiense foi construindo a jogada até o ataque. Neymar cortou para dentro e achou Mbappé, que poderia finalizar, mas deixou o marroquino numa boa para concluir.
Minutos depois do segundo gol, o zagueiro Nyamsi recuou mal e Mbappé correu sozinho para tocar na saída do goleiro para marcar o terceiro gol do PSG.
