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Em jogo dramático e decidido nos pênaltis, Portuguesa é eliminada pelo Caxias na Série D

Caio Mancha marcou o gol da Lusa aos 47 minutos do segundo tempo e o placar agregado ficou empatado em 1 a 1; Caxias venceu nos pênaltis por 4 a 1...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 18:41
Crédito: Twitter / Portuguesa
A Portuguesa venceu o Caxias por 1 a 0 neste sábado (18), no estádio Canindé, em partida válida pela segunda fase do Brasileirão Série D, mas acabou eliminada da competição nacional. O duelo terminou empatado na soma dos placares, pois o Caxias ganhou o primeiro confronto por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Michel. Na decisão por pênaltis em São Paulo, o Grená do Povo venceu por 4 a 1. > CONFIRA OS JOGOS DO MATA-MATA DA SÉRIE DQuem tomou mais a iniciativa do jogo foi a Portuguesa: a equipe pressionou, marcou com linhas altas, cruzou muitas bolas na área e sempre arriscava chutes de longa distância. O Caxias permaneceu fechado, explorando contra-ataques e contou com uma tarde inspirada de André Lucas, goleiro do time.Até que aos 47 minutos do segundo tempo, após muita pressão, Caio Mancha, atacante da Portuguesa que entrou no decorrer da partida, aproveitou um cruzamento do lado esquerdo e cabeceou para fazer o único gol do jogo e levar a partida para os pênaltis. Nas penalidades, o Caxias converteu todas as cobranças que realizou. Já pelo lado da Portuguesa, Tito e Dênis Neves desperdiçaram suas penalidades chutando para fora, o que resultou na eliminação da equipe.A Lusa volta a campo na próxima sexta-feira (24), às 15h, para enfrentar o Taubaté em partida válida pela Copa Paulista. O Caxias jogará as oitavas de final da Série D contra o vencedor de Boa Esporte e União Rondonópolis.

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