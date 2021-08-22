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Em jogo disputado, Southampton e Manchester United empatam pela segunda rodada da Premier League

Em jogo muito disputado, donos da casa saem na frente com gol contra de Fred, mas Red Devils buscam o empate com mais uma assistência de Pogba e gol de Greenwood...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 11:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 11:55
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Tudo igual no Estádio St. Mary's. Neste domingo, o Manchester United visitou o Southampton pela segunda rodada do Campeonato Inglês e as equipes empataram em 1 a 1. Fred (contra) abriu o placar para os Saints em chute de Adams, mas Greenwood deixou tudo igual para os Diabos Vermelhos.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueGOL CONTRA OU NÃO?Jogando fora de casa, o Manchester United foi quem mais criou na etapa inicial, mas o Southampton foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Aos 29 minutos, Adams arriscou da entrada da área, a bola desviou em Fred e entrou no canto de De Gea. A arbitragem assinalou gol contra do brasileiro.
NA PERSISTÊNCIANo segundo tempo, os Diabos Vermelhos voltaram a pressionar em busca do gol de empate, que veio aos nove minutos com Greenwood. Pogba tabelou com Bruno Fernandes pela esquerda e entregou para o jovem de 19 anos, que contou com falha do goleiro McCarthy para empatar.
SITUAÇÃOCom o empate, o Manchester United chega aos quatro pontos, depois de vencer o Leeds na estreia por 5 a 1, enquanto os Saints somam seus primeiros pontos. Na estreia, o time de Ralph Hasenhuttl perdeu para o Everton por 3 a 1.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United vai até o Molineux Stadium para visitar o Wolverhampton, no domingo (29). O Southampton, por sua vez, encara o Newcastle, um dia antes, fora de casa, no St. James Park.

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