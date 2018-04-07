Em jogo de sete gols, Serra perde, mas leva o título do Capixabão

Teve gol relâmpago, virada, pênalti, emoção após balançar a rede, arquibancada em festa e vários outros momentos que tornaram eletrizante a final do Capixabão. Em partida com sete gols no Kleber Andrade, o Serra perdeu para o Real Noroeste por 4 a 3, mas ainda assim sagrou-se campeão estadual - o Tricolor havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

O Serra estava há cinco anos longe da Série A do Capixabão e logo em seu primeiro ano de volta à elite conquistou o hexa estadual - o último título havia sido em 2008. Já o Real Noroeste estava em busca da sua primeira taça do Capixabão.

O Tricolor se classificou em primeiro lugar na primeira fase e durante todo o Capixabão teve nove vitórias, três derrotas e um empate.

Foto: Adriano Barbosa/Serra A partida foi bastante movimentada no Kleber Andrade

O jogo

Mesmo com a vantagem por ter vencido o primeiro jogo, o Serra tratou de abrir o placar logo com um minuto de jogo, com um chute de Darlan de fora da área. Porém, o Real Noroeste correu atrás do prejuízo e virou o placar com Warley, aos 21, e Madison, aos 25.

Já no segundo tempo, Thiaguinho empatou para o Serra aos 11, com um belíssimo chute de primeira no ângulo após cruzamento. Aos 23, os merengues ficaram à frente do placar novamente com Igor Santos. Rael tratou de deixar tudo igual novamente aos 41, de cabeça, mas viu o mesmo Igor Santos colocar o Real na vantagem de novo, aos 43 minutos. Mesmo com a vitória, o Real Noroeste não conseguiu o título.

Ficha técnica

Serra x Real Noroeste

Serra: Walter; Ivan, Marquinhos, Espinho e Deco; Vandinho, Darlan, Joelson (Charles) e Thiaguinho (Hebert); Diego Alves (Emílio) e Rael. Técnico: Charles de Almeida

Real Noroeste: Douglas; Ferrugem, Jean, Diego Monar e Makeka (Paulo Roberto); Ivan, Igor Santos, Sidnei (Guaxi), Wanderson (Matheus Bidick) e Madison; Warley. Técnico: Vevé

Gols: Darlan, a 1 minuto, Warley, aos 21, e Madison, aos 25 minutos do 1º tempo. Thiaguinho, aos 11, e Igor Santos, aos 23, Rael, aos 41, e Igor Santos, aos 43 minutos do 2º tempo.

Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)

Árbitro: Dyorgenes Padovani (CBF)

Público: 1.857 pagantes/2.074 presentes