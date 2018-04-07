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Que jogo!

Em jogo de sete gols, Serra perde, mas leva o título do Capixabão

Tricolor é derrotado por 4 a 3, mas levanta a taça justamente no ano em que retornou à elite estadual

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 19:30
Teve gol relâmpago, virada, pênalti, emoção após balançar a rede, arquibancada em festa e vários outros momentos que tornaram eletrizante a final do Capixabão. Em partida com sete gols no Kleber Andrade, o Serra perdeu para o Real Noroeste por 4 a 3, mas ainda assim sagrou-se campeão estadual - o Tricolor havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.
O Serra estava há cinco anos longe da Série A do Capixabão e logo em seu primeiro ano de volta à elite conquistou o hexa estadual - o último título havia sido em 2008. Já o Real Noroeste estava em busca da sua primeira taça do Capixabão. 
O Tricolor se classificou em primeiro lugar na primeira fase e durante todo o Capixabão teve nove vitórias, três derrotas e um empate.
Foto: Adriano Barbosa/Serra

A partida foi bastante movimentada no Kleber Andrade
O jogo
Mesmo com a vantagem por ter vencido o primeiro jogo, o Serra tratou de abrir o placar logo com um minuto de jogo, com um chute de Darlan de fora da área. Porém, o Real Noroeste correu atrás do prejuízo e virou o placar com Warley, aos 21, e Madison, aos 25.
Já no segundo tempo, Thiaguinho empatou para o Serra aos 11, com um belíssimo chute de primeira no ângulo após cruzamento. Aos 23, os merengues ficaram à frente do placar novamente com Igor Santos. Rael tratou de deixar tudo igual novamente aos 41, de cabeça, mas viu o mesmo Igor Santos colocar o Real na vantagem de novo, aos 43 minutos. Mesmo com a vitória, o Real Noroeste não conseguiu o título.
Ficha técnica
Serra x Real Noroeste
Serra: Walter; Ivan, Marquinhos, Espinho e Deco; Vandinho, Darlan, Joelson (Charles) e Thiaguinho (Hebert); Diego Alves (Emílio) e Rael. Técnico: Charles de Almeida
Real Noroeste: Douglas; Ferrugem, Jean, Diego Monar e Makeka (Paulo Roberto); Ivan, Igor Santos, Sidnei (Guaxi), Wanderson (Matheus Bidick) e Madison; Warley. Técnico: Vevé
Gols: Darlan, a 1 minuto, Warley, aos 21, e Madison, aos 25 minutos do 1º tempo. Thiaguinho, aos 11, e Igor Santos, aos 23, Rael, aos 41, e Igor Santos, aos 43 minutos do 2º tempo.
Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)
Árbitro: Dyorgenes Padovani (CBF)
Público: 1.857 pagantes/2.074 presentes
Renda: R$ 30.810,0

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