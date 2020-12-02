Em jogo de sete gols, RB Leipzig marca nos acréscimos e vence o Istanbul Basaksehir

Crédito: OZAN KOSE / AFP

Em um jogo completamente frenético, o RB Leipzig venceu o Istanbul Basaksehir, na Turquia, por 4 a 3. Poulsen, Mukiele, Dani Olmo e Sorloth marcaram para os alemães, enquanto Kahveci balançou as redes nas três oportunidades dos donos da casa.

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESNo início da partida, parecia que o Leipzig conseguiria uma vitória tranquila. Com 43 minutos, estava 2 a 0 para a equipe alemã. Nos acréscimos, Kahveci fez seu primeiro gol.

Com 20 minutos do segundo tempo, Dani Olmo aumentou. Parecia que aquele gol garantiria a vitória, mas Kahveci estava inspirado. Em belo chute de fora da área, o camisa 17 descontou. Logo depois, em uma linda cobrança de falta, deixou tudo igual.

A partida se encaminhava para um empate, mas Sorloth, que entrou durante o segundo tempo, marcou, nos acréscimos, seu primeiro gol com a camisa do RB Leipzig e garantiu a vitória da equipe alemã.