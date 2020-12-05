Em jogo de sete gols, Porto fica com um a menos nos acréscimos, mas segura vitória contra o Tondela

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Uma partida eletrizante pelo Campeonato Português. Pela nona rodada, o Porto venceu o Tondela por 4 a 3. Sanusi, Marega, duas vezes, e Taremi balançaram as redes para os Dragões. Barbosa e González, em duas oportunidades, descontaram.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSLogo aos trêsminutos de jogo, Otávio limpou a jogada e tocou para Sanusi, cara a cara com o goleiro, abrir o placar. Parecia que a partida iria se desenhar fácil para o Porto, mas não foi bem assim.

Aos 18, o Tondela saiu no contra-ataque. González tabelou com Barbosa, saiu na cara do goleiro e deixou tudo igual. Aos 33, Barbosa aproveitou cruzamento de Martínez para virar a partida.

Logo cinco minutos depois, a bola sobrou nos pés de Marega após dividida de Luís Díaz e o atacante não desperdiçou. O placar estava novamente igualado.

Aos três do segundo tempo, Otávio deu mais uma assistência. Dessa vez para Marega, que recebeu na área e tocou na saída do goleiro. Era seu segundo gol na partida. Com 10 minutos do segundo tempo, Uribe invadiu a área e deixou Taremi sozinho para aumentar o placar.

Aos 28, González marcou mais um, dessa vez de cabeça. Mas não foi o suficiente. Uribe ainda foi expulso nos acréscimos, mas o Porto conseguiu segurar os três pontos em casa.