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Em jogo de sete gols, Porto fica com um a menos nos acréscimos, mas segura vitória contra o Tondela

Marega foi o destaque dos Dragões, marcando duas vezes. Uribe
levou o segundo amarelo aos 47 e foi expulso...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 19:40

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 19:40

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Uma partida eletrizante pelo Campeonato Português. Pela nona rodada, o Porto venceu o Tondela por 4 a 3. Sanusi, Marega, duas vezes, e Taremi balançaram as redes para os Dragões. Barbosa e González, em duas oportunidades, descontaram.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSLogo aos trêsminutos de jogo, Otávio limpou a jogada e tocou para Sanusi, cara a cara com o goleiro, abrir o placar. Parecia que a partida iria se desenhar fácil para o Porto, mas não foi bem assim.
Aos 18, o Tondela saiu no contra-ataque. González tabelou com Barbosa, saiu na cara do goleiro e deixou tudo igual. Aos 33, Barbosa aproveitou cruzamento de Martínez para virar a partida.
Logo cinco minutos depois, a bola sobrou nos pés de Marega após dividida de Luís Díaz e o atacante não desperdiçou. O placar estava novamente igualado.
Aos três do segundo tempo, Otávio deu mais uma assistência. Dessa vez para Marega, que recebeu na área e tocou na saída do goleiro. Era seu segundo gol na partida. Com 10 minutos do segundo tempo, Uribe invadiu a área e deixou Taremi sozinho para aumentar o placar.
Aos 28, González marcou mais um, dessa vez de cabeça. Mas não foi o suficiente. Uribe ainda foi expulso nos acréscimos, mas o Porto conseguiu segurar os três pontos em casa.
Com a vitória, o Porto chegou aos 19 pontos e assumiu a vice-liderança temporária do Campeonato Português. O Tondela é o 14º colocado, com oito pontos.

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