Em jogo de sete gols, Fernando marca, e Sevilla vence o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol

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Nesta segunda-feira, Celta de Vigo e Sevilla se enfrentaram no Estádio Municipal de Balaídos, na cidade de Vigo. O confronto, válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, terminou com vitória do Sevilla por 4 a 3, e a equipe da casa marcou com Iago Aspas (duas vezes) e Brais Méndez, enquanto os visitantes marcaram com Koundé, Fernando, Rakitic e Papu Gómez.

Veja a tabela do EspanholEMOÇÕES E VIRADAO Sevilla começou na frente do placar, e Jules Koundé marcou o primeiro aos sete minutos após assistência de Acuña. Em seguida, o Celta empatou aos 20 minutos com Iago Aspas em cobrança de pênalti. O time da casa seguiu no ataque e, quatro minutos depois, Aspas virou o jogo.

MAIS GOLSA primeira etapa seguiu extremamente emocionante, e o Sevilla empatou a partida aos 35 minutos com gol do brasileiro Fernando. Ainda assim, o Celta de Vigo foi ao ataque para ficar, novamente, à frente do placar, e fez o seu terceiro gol com Brais Méndez, aos 43 minutos.

EMPATEMais uma vez, o Sevilla levou emoção ao jogo e, em uma partida muito difícil e extremamente para as duas equipes, tudo podia acontecer. Dessa forma, aos 15 minutos do segundo tempo, o meia Ivan Rakitic empatou o confronto para os visitantes.

SEGUNDA VIRADA​Se o empate já havia elevado os nervos das duas equipes, o Sevilla tratou de colocar ainda mais um pouco de pimenta no tempero da partida. Aos 31 minutos, a equipe visitante foi ao ataque novamente, e marcou o gol da virada com Papu Gómez, colocando o 4 a 3 no placar.