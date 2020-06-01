Em jogo de seis gols, RB Leipzig vence o Colônia fora de casa

No encerramento da 29ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig visitou o Colônia e venceu por 4 a 2 no Estádio Rhein Energie. Schick, Nkunku, Werner e Olmo marcaram para os visitantes, que voltam à terceira colocação. Córdoba e Modeste fizeram para o time da casa.
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SUSTO NO INÍCIOO Leipzig dominou a partida desde o começo, mas quem abriu o placar foi o time da casa, com o atacante Jhon Córdoba, aos sete minutos de partida. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para o camisa 15, que não desperdiçou. O goleiro Gulácsi ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.
VIRADA NO PRIMEIRO TEMPOO RB Leipzig conseguiu tomar a frente do placar ainda na etapa inicial. O empate veio com Patrik Schick, de cabeça, após perfeito cruzamento de Angeliño. A virada veio num belo gol de Nkunku, depois de belo passe de Laimer nas costas da marcação. O atacante, com muita calma, só precisou deslocar o goleiro com uma cavadinha para virar o jogo.
GOLS RÁPIDOS NO SEGUNDO TEMPOO Colônia voltou para o segundo tempo tentando empatar rapidamente. Porém, num rápido contra-ataque aos quatro minutos, Werner ficou sozinho com o goleiro e não desperdiçou. O Colônia diminuiu e voltou ao jogo cinco minutos depois, com um golaço de fora da área de Modeste. Mas o Leipzig logo tratou de mostrar que mandava na partida e fez o quarto com Dani Olmo aos 11 do segundo tempo.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIACom a vitória, o RB Leipzig chega aos 58 pontos e volta à terceira colocação. O Colônia é 11º, com 34 pontos, e ainda corre riscos de rebaixamento. Na próxima rodada, o Leipzig recebe o lanterna Paderborn, enquanto o Colônia visita o Augsburg. Faltam quatro rodadas para o fim do Campeonato Alemão.E MAIS:Manhã do Mercado: Barça quer promessa italiana, Vertonghen pode ir para a Itália, futuro de Alexis Sánchez...Desafio: você sabe o número certo da camisa destes 20 jogadores?Gabriel Paulista se posiciona contra o racismo pelas redes sociaisBarcelona não libera Dembélé para se recuperar de lesão em DohaPresidente da Federação Italiana manifesta desejo de ver torcedores no estádio antes do final da temporada E MAIS: