Em jogo de seis gols, RB Leipzig vence o Colônia fora de casa

Crédito: INA FASSBENDER/AFP

No encerramento da 29ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig visitou o Colônia e venceu por 4 a 2 no Estádio Rhein Energie. Schick, Nkunku, Werner e Olmo marcaram para os visitantes, que voltam à terceira colocação. Córdoba e Modeste fizeram para o time da casa.

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SUSTO NO INÍCIOO Leipzig dominou a partida desde o começo, mas quem abriu o placar foi o time da casa, com o atacante Jhon Córdoba, aos sete minutos de partida. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para o camisa 15, que não desperdiçou. O goleiro Gulácsi ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

VIRADA NO PRIMEIRO TEMPOO RB Leipzig conseguiu tomar a frente do placar ainda na etapa inicial. O empate veio com Patrik Schick, de cabeça, após perfeito cruzamento de Angeliño. A virada veio num belo gol de Nkunku, depois de belo passe de Laimer nas costas da marcação. O atacante, com muita calma, só precisou deslocar o goleiro com uma cavadinha para virar o jogo.

GOLS RÁPIDOS NO SEGUNDO TEMPOO Colônia voltou para o segundo tempo tentando empatar rapidamente. Porém, num rápido contra-ataque aos quatro minutos, Werner ficou sozinho com o goleiro e não desperdiçou. O Colônia diminuiu e voltou ao jogo cinco minutos depois, com um golaço de fora da área de Modeste. Mas o Leipzig logo tratou de mostrar que mandava na partida e fez o quarto com Dani Olmo aos 11 do segundo tempo.