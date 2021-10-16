Em jogo de seis gols, Leicester vence o Manchester United em casa pelo Campeonato Inglês

Vitória da Raposa em um jogo maluco. Neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Inglês, o Leicester recebeu o Manchester United e o time de Brendan Rodgers bateu a equipe de Cristiano Ronaldo, que teve atuação apagada, por 4 a 2. Os gols foram de Tielemans, Soÿüncü, Vardy e Daka para os mandantes, enquanto Greenwood e Rashford fizeram para os visitantes.GOLAÇO DE UM LADOJogando fora de casa, o Manchester United tomou a iniciativa no início da partida e abriu o placar aos 19 minutos. Mason Greenwood recebeu na direita, puxou para o meio e soltou uma bomba no ângulo do goleiro Kasper Schmeichel para inaugurar o marcador.
GOLAÇO DO OUTROSe o Manchester United marcou com um gol na gaveta, o Leicester não deixou por menos. Aos 31 minutos, Iheanacho pressionou no campo de ataque e roubou a bola da defesa dos Red Devils. O camisa 14 rolou para a entrada da área e Tielemans, de primeira, mandou na gaveta de De Gea.
VIRADAO Leicester se lançou ao ataque no segundo tempo e criou grandes chances de gol, mas viu o goleiro De Gea fazer boas defesas. Aos 33 minutos, depois de cobrança de escanteio e bate e rebate na área, a bola sobrou para o zagueiro Soÿüncü, que só mandou para o fundo das redes, fazendo 2 a 1.
TUDO IGUAL DE NOVOQuatro minutos após o gol do Leicester, Lindelöf achou belíssimo lançamento do campo de defesa para Rashford, que fazia seu primeiro jogo na temporada depois de passar por cirurgia no ombro, e o camisa 10, cara a cara com o goleiro Schmeichel, não desperdiçou.
NA SAÍDA DE BOLAO novo empate, porém, durou muito pouco. Logo na saída de bola, Castange recebue na esquerda, deixou com Ayoze Pérez, que cruzou para trás. De primeira, o artilheiro Jaime Vardy acertou lindo chute no ângulo de De Gea e fez o terceiro dos Foxes. Nos acréscimos, após falta cobrada na área, a bola sobrou para Daka, sozinho, que não teve trabalho nenhum de fechar a vitória.
SEQUÊNCIALeicester e Manchester United voltam a campo na quarta-feira, ambos por competições europeias. Os Foxes encaram o Spartak Moscou, na Liga Europa, enquanto os Red Devils enfrentam a Atalanta, na Champions League. Na Premier League, no próximo fim de semana, o time de Brendan Rodgers duela com o Brentford e os atletas de Ole Gunnar Solskjaer jogam com o Liverpool.