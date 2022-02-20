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Em jogo de seis gols, Fred e Raphinha marcam e Manchester United vence o Leeds fora de casa no Inglês

Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Diabos Vermelhos conseguem mais três importantes pontos na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 12:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 12:59
Premier League em sua mais pura essência. Neste domingo, o Manchester United foi até o Elland Road para visitar o Leeds, pelo Campeonato Inglês, e o time de Ralf Rangnick venceu os Whites por 4 a 2. Maguire, Bruno Fernandes, Fred e Elanga marcaram para os Diabos Vermelhos, enquanto Rodrigo e Raphinha fizeram para os comandados de Marcelo Bielsa.ZAGUEIRO ARTILHEIRODepois de um início de pressão do Leeds, o Manchester United abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Maguire. Luke Shaw cobrou escanteio da direita, o defensor ganhou de Llorente na disputa por espaço na área e mandou de cabeça para o fundo das redes.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
MAIS UM DE CABEÇAAinda na etapa inicial, os Diabos Vermelhos ampliaram o marcador com Bruno Fernandes. Sancho tabelou com Lindelöf pela direita e cruzou na medida para o meia-atacante português, que apareceu na pequena área para mandar de cabeça e aumentar a vantagem.
EMPATE RELÂMPAGOO início da etapa final foi de apagão nos Red Devils e o Leeds aproveitou. Aos sete, Rodrigo recebeu na esquerda, tentou cruzar na área, mas a bola foi direto para o fundo das redes. No minuto seguinte, os Whites recuperaram bola no ataque, Daniel James tocou para Raphinha e o brasileiro, de carrinho, empatou.
BRILHO BRASILEIROCom o empate no marcador, o jogo ficou aberto e com chance para os dois lados. E foi o Manchester United quem marcou o terceiro gol. Os Red Devils roubaram bola para iniciar contra-ataque e o brasileiro Fred tabelou com Sancho para bater forte de canhota e marcar. No fim, Elenga fechou a conta.
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SEQUÊNCIA​Leeds e Manchester United voltam a campo na quarta-feira, mas por competições de diferentes. O time de Loco Bielsa encara o Liverpool, em jogo atrasado do Campeonato Inglês, enquanto os Diabos Vermelhos têm compromisso com o Atlético de Madrid, pela Champions League.
Crédito: FredsaiudobancodereservasparacolocaroManchesterUnitedemvantagemnoplacar(Foto:PAULELLIS/AFP

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