Em jogo de seis gols, Fred e Raphinha marcam e Manchester United vence o Leeds fora de casa no Inglês

Premier League em sua mais pura essência. Neste domingo, o Manchester United foi até o Elland Road para visitar o Leeds, pelo Campeonato Inglês, e o time de Ralf Rangnick venceu os Whites por 4 a 2. Maguire, Bruno Fernandes, Fred e Elanga marcaram para os Diabos Vermelhos, enquanto Rodrigo e Raphinha fizeram para os comandados de Marcelo Bielsa.ZAGUEIRO ARTILHEIRODepois de um início de pressão do Leeds, o Manchester United abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Maguire. Luke Shaw cobrou escanteio da direita, o defensor ganhou de Llorente na disputa por espaço na área e mandou de cabeça para o fundo das redes.

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MAIS UM DE CABEÇAAinda na etapa inicial, os Diabos Vermelhos ampliaram o marcador com Bruno Fernandes. Sancho tabelou com Lindelöf pela direita e cruzou na medida para o meia-atacante português, que apareceu na pequena área para mandar de cabeça e aumentar a vantagem.

EMPATE RELÂMPAGOO início da etapa final foi de apagão nos Red Devils e o Leeds aproveitou. Aos sete, Rodrigo recebeu na esquerda, tentou cruzar na área, mas a bola foi direto para o fundo das redes. No minuto seguinte, os Whites recuperaram bola no ataque, Daniel James tocou para Raphinha e o brasileiro, de carrinho, empatou.

BRILHO BRASILEIROCom o empate no marcador, o jogo ficou aberto e com chance para os dois lados. E foi o Manchester United quem marcou o terceiro gol. Os Red Devils roubaram bola para iniciar contra-ataque e o brasileiro Fred tabelou com Sancho para bater forte de canhota e marcar. No fim, Elenga fechou a conta.

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SEQUÊNCIA​Leeds e Manchester United voltam a campo na quarta-feira, mas por competições de diferentes. O time de Loco Bielsa encara o Liverpool, em jogo atrasado do Campeonato Inglês, enquanto os Diabos Vermelhos têm compromisso com o Atlético de Madrid, pela Champions League.