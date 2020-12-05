Em jogo de seis gols, Bayern de Munique e RB Leipzig ficam no empate pela Bundesliga

A promessa de um grande jogo entre Bayern de Munique e RB Leipzig foi cumprida. Pela 10ª rodada do Campeonato Alemão, a partida terminou empatada em 3 a 3. Musiala e Muller, duas vezes, marcaram para os bávaros, enquanto Nkunku, Kluivert e Forsberg deixaram tudo igual.
Em casa, o Bayern de Munique saiu atrás. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Nkunku recebeu linda bola de Forsberg, driblou Neuer e colocou o RB Leipzig na frente.
Aos 25, Javi Martínez foi substituído por Musiala, promessa do Bayern. Com cinco minutos em campo, marcou seu terceiro gol pela Bundesliga em belo chute de fora da área.
Apenas quatro minutos depois, com mais uma assistência de Coman, Muller deixou os bávaros na frente. Mas sequer deu tempo de comemorar. Após dois minutos, Kluivert deixou tudo igual novamente.
Logo na volta do intervalo, Forsberg virou a partida novamente. Mas a dupla Muller e Coman estava entrosada. O francês deu sua terceira assistência na partida e o alemão marcou seu segundo gol para deixar tudo igual de novo.
Com o resultado, o Bayern de Munique permanece na liderança da Bundesliga, com 23 pontos. O RB Leipzig é o vice-colocado, com 21.