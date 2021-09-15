Em jogo de nove gols, Manchester City estreia com goleada sobre o Leipzig na Champions

Crédito: Oli SCARFF / AFP

O Manchester City goleou o Leipzig por 6 a 3, no Etihad Stadium, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Champions League. Em um jogo marcado por nove gols, o City não sofreu tanto e sempre manteve boa vantagem, apesar de partida inspirada de Nkunku, que marcou os três gols do Leipzig. Aké, Mukiele (contra), Mahrez, Grealish, Cancelo e Gabriel Jesus.

> Confira a tabela e os jogos da Champions LeagueCITY NA FRENTE!O Manchester City abriu o placar no Etihad Stadium. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Grealish cobrou escanteio para dentro da área, o zagueiro Aké subiu no alto e cabeceou forte para dentro do gol. O goleiro Gulásci ainda tentou espalmar mas a bola passou por ele, tocou no travessão e entrou.

GOL CONTRA!Que lance bizarro! Aos 28 minutos do primeiro tempo, De Bruyne cruza a bola na área na direção de Grealish, mas o zagueiro do Leipzig, Mukiele, recua errado para o goleiro e cabeceou para seu próprio gol.

CHUVA DE GOLSApós o 2 a 0 do City, foi gol lá e gol cá. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Leipzig diminuiu com Nkunku. Logo em seguida, ainda no primeiro tempo, o City achou um pênalti e Mahrez ampliou a vantagem. Agora, no início do segundo tempo, Nkunku fez mais um gol e diminuiu para o clube alemão. Em seguida, 5 minutos depois, aos 11 do segundo tempo, Grealish marcou um golaço e ampliou o placar para 4 a 2 a favor do City.

HAT-TRICK DE NKUNKUO meia Nkunku foi o destaque do Leipzig na partida e marcou os três gols da equipe. Com o time perdendo por 2 a 0, Nkunku marcou o primeiro. Quando estava 3 a 1, Nkunku marcou o segundo. E quando estava 4 a 2, Nkunku diminuiu a vantagem mais uma vez e fez o hat-trick.

RESPOSTA DO CITYCom Nkunku respondendo e colocando a equipe na partida mais uma vez, o City de novo conseguiu ampliar a vantagem. O lateral João Cancelo chutou forte na entrada na área e marcou o quinto gol do time na partida. Logo em seguida, Gabriel Jesus conseguiu marcar o sexto gol para o City.