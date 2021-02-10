Em jogo de nove gols, Everton vence Tottenham na prorrogação e avança na Copa da Inglaterra

Partida foi definida com gol de Bernard na prorrogação em tabela com Sigurðsson...
LanceNet

10 fev 2021 às 19:52

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Nesta quarta-feira, 10, o Everton venceu o Tottenham por 5 a 4, na prorrogação, no Goodison Park, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Calvert-Lewin, Richarlison (2), Sigurðsson e Bernard fizeram os gols da vitória, já Davinson Sánchez (2), Lamela e Harry Kane descontaram para os Spurs. Com o resultado, o time de Liverpool está classificado para as quartas de final da competição.+ Manchester City vence Swansea e avança às quartas de final da FA CupTOTTENHAM COMEÇA COM TUDOCom um minuto de jogo, o Tottenham chegou perto de abrir o placar em boa cabeçada de Lamela que parou no goleiro Olsen. No entanto, dois minutos depois, em cobrança de escanteio de Son, Davinson Sánchez subiu mais alto do que todos e cabeceou para abrir o placar para os Spurs.PRESSÃO FUNCIONAO Everton reagiu e, aos 18 minutos, Calvert-Lewin acertou a trave do Tottenham, depois de cruzamento a meia altura. Contudo, foi aos 35 minutos que veio o empate. Os Spurs saíram mal, o Everton recuperou a posse e a bola chegou até o atacante Calvert-Lewin, que bateu forte, de dentro da área. Lloris até encostou na bola, mas não conseguiu evitar o empate.VIRADA RELÂMPAGOAos 38 minutos, Calvert-Lewin tocou de letra para Richarlison, que, da entrada da área, bateu forte e rasteiro no canto de Lloris para virar a partida. Três minutos depois, Calvert-Lewin foi derrubado na área por Højbjerg. Na cobrança, Gylfi Sigurðsson fez o terceiro gol do Everton no jogo.SPURS REAGEMJá na reta final do primeiro tempo, Lamela tabelou com Son e bateu na saída do goleiro Olsen para diminuir a vantagem do time de Liverpool. Na volta do intervalo, aos 12 minutos, Toby Alderweireld subiu mais alto do que todos e conseguiu o desvio, o goleiro Olsen espalma, mas, no rebote, Davinson Sánchez aparece para empatar o jogo em 3 a 3.TOMA LÁ, DA CÁ​Aos 23 minutos do segundo tempo, Sigurðsson enfiou boa bola para Richarlison bater cruzado de esquerda para por o Everton, novamente, na frente do placar. No entanto, na reta final do segundo tempo, Son cruzou na medida para Kane, de peixinho na pequena área, empatar a partida em 4 a 4 e levar o confronto para a prorrogação. No lance anterior, Doucouré já havia tirado uma bola em cima da linha em chute do argentino Lamela.O VENCEDOR​Aos seis minutos do primeiro tempo da prorrogação, o brasileiro Bernard, que entrou no decorrer do jogo, tabelou com Sigurðsson e, de primeira, bateu forte de perna esquerda para dar a vitória ao Everton.

