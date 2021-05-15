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Em jogo de marca histórica para Lewandowksi, Bayern de Munique e Freiburg ficam no empate

Já campeã da Bundesliga, equipe bávara contou com gol do polonês, que igualou Gerd Muller ao marcar 40 gols em uma edição do Campeonato Alemão, para empatar...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 12:28
Crédito: Thomas KIENZLE / POOL / AFP
A história sendo feita diante dos nossos olhos. O empate entre Bayern de Munique e Freiburg por 2 a 2 não foi o foco da partida, mas o gol de Lewandowski, que fez com que o polonês igualasse a marca de Gerd Muller, ao marcar 40 gols em uma edição de Bundesliga. Sané, Gulde e Gunter marcaram os outros tentos.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
SEMPRE ELERobert Lewandowski marcou novamente. Com o gol, o polonês chegou aos 40 gols na Bundesliga e igualou a marca de Gerd Muller. Se marcar na última rodada, o camisa 9 do Bayern de Munique passará o histórico atacante e se isolará como maior artilheiro de uma edição do campeonato.NÃO VALIA NADAApesar do recorde de Lewandowski, a partida não valia muita coisa. O Bayern, já campeão, cumpre tabela. O Freiburg, no meio da tabela, também não disputa mais nada na competição. Mesmo assim, a partida foi disputada e contou com dois gols para cada lado.
COLETIVOO segundo gol do Bayern de Munique mostrou a força coletiva da equipe. Muller recebeu lançamento e, de primeira, cruzou rasteiro para Sané colocar no fundo das redes.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSPela última rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique recebe o Augsburg, no sábado (22), às 10h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Freiburg visita o Eintracht Frankfurt.

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