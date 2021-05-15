Em jogo de marca histórica para Lewandowksi, Bayern de Munique e Freiburg ficam no empate

Crédito: Thomas KIENZLE / POOL / AFP

A história sendo feita diante dos nossos olhos. O empate entre Bayern de Munique e Freiburg por 2 a 2 não foi o foco da partida, mas o gol de Lewandowski, que fez com que o polonês igualasse a marca de Gerd Muller, ao marcar 40 gols em uma edição de Bundesliga. Sané, Gulde e Gunter marcaram os outros tentos.

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SEMPRE ELERobert Lewandowski marcou novamente. Com o gol, o polonês chegou aos 40 gols na Bundesliga e igualou a marca de Gerd Muller. Se marcar na última rodada, o camisa 9 do Bayern de Munique passará o histórico atacante e se isolará como maior artilheiro de uma edição do campeonato.NÃO VALIA NADAApesar do recorde de Lewandowski, a partida não valia muita coisa. O Bayern, já campeão, cumpre tabela. O Freiburg, no meio da tabela, também não disputa mais nada na competição. Mesmo assim, a partida foi disputada e contou com dois gols para cada lado.

COLETIVOO segundo gol do Bayern de Munique mostrou a força coletiva da equipe. Muller recebeu lançamento e, de primeira, cruzou rasteiro para Sané colocar no fundo das redes.