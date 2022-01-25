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Em jogo de golaços, Marrocos vence Malawi e se classifica para as quartas da Copa Africana de Nações

Marroquinos venceram os adversários de virada por 2 a 1 e seguem no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 18:28

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:28

Cotada como uma das favoritas ao título, a seleção de Marrocos avançou para as quartas de final da Copa Africana de Nações, nesta terça-feira. A equipe venceu Malawi por 2 a 1, de virada, com gols de Youssef En-Nesyri e Hakimi, enquanto Mhango marcou para os malauis. Os marroquinos agora aguardam o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Egito.+ Sergio Ramos marca seu primeiro gol, Messi retorna e PSG goleia o Reims no Francês
Marrocos levou um susto logo aos sete minutos, quando Malawi abriu o placar, com Gabadinho Mhango. O atacante recebeu no meio-campo, chutou e encobriu o goleiro Bounou, marcando um golaço. Depois de pressionar e desperdiçar várias chances, os marroquinos chegaram ao empate aos 47' do primeiro tempo, com En-Nesyri após assistência de Amallah.
+ Frenkie de Jong marca no fim, Barcelona bate o Alavés e segue perto do G4 do Espanhol
Assim como na etapa inicial, Marrocos dominou as ações e manteve mais de 70% de posse bola, mas não conseguiu o gol da virada. Aos 20', o lateral Hakimi cobrou uma falta com perfeição, no ângulo do goleiro adversário para fazer o segundo dos marroquinos e dar números finais ao jogo. Marrocos conquistou o único título do país no torneio em 1976.
Crédito: MarrocosvenceuMalawieseguenaCopaAfricanadeNações(Foto:KenzoTribouillard/AFP

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