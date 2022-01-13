Em jogo de golaços, expulsões e prorrogação, Fiorentina bate o Napoli e avança na Copa da Itália

A partida entre Napoli e FIorentina, pela Copa da Itália, ficou marcada por golaços e expulsões nesta quinta-feira. Pelas oitavas de final da competição a Viola bateu a equipe de Luciano Spaletti por 5 a 2. O duelo terminou em 2 a 2 no tempo normal, mas o time de Vincenzo Italiano foi melhor no tempo extra e saiu com a classificação no estádio Diego Armando Maradona.
O primeiro tempo entre as duas equipes estava morno, sem grandes chances para ambos os lados, mas os minutos finais da etapa inicial reservaram grandes emoções. Aos 41', Saponara cruzou, Vlahovic se antecipou a marcação, fez bonito giro e chutou rasteiro para abrir o placar para a Fiorentina.
Contudo, a vantagem durou apenas três minutos. Após saída de bola errada da Viola, Mertens foi mais esperto e com categoria, tocou por cima do goleiro. Ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, após confusão da defesa da Fiorentina, Dragowski teve que fazer falta em Mertens para evitar o segundo gol da Napoli, e acabou expulso.
Mesmo com um a mais, a Napoli não soube aproveitar a vantagem e viu a Fiorentina marcar o segundo gol. Aos 12' da etapa final, Biraghi cobrou uma falta, a bola bateu na barreira, voltou para o lateral, que chutou no canto de Ospina. A equipe de Spalletti ainda viu Lozano e Fabián Ruiz serem expulsos nos minutos finais.
Contudo, já nos acréscimos, a Napoli conseguiu, de forma heroica, o gol de empate que levou a partida para a prorrogação. Aos 50' do segundo tempo, Mertens cruzou da direita, a zaga da FIorentina não afastou e Petagna completou para o gol.
Com um a mais na prorrogação, a Fiorentina teve mais fôlego e marcou três gols para avançar de fase na Copa da Itália. O primeiro saiu aos 16 do primeiro tempo extra, com Venutti após assistência de Maleh. Já no último tempo de jogo, aos três minutos, Piatek fechou o placar com assistência de Venutti. O quinto gol saiu já no último minuto com Maleh após assistência de Ikoné.