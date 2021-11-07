Em jogo de duas viradas, Venezia derrota a Roma pelo Calcio

Crédito: Roma saiu derrotara pelo Venezia após sofrer virada na segunda etapa (Divulgação/Twitter AS Roma

O Venezia conquistou uma grande vitória sobre a Roma por 3 a 2 e afunda a equipe de José Mourinho em crise. O clube mandante saiu na frente, mas sofreu a virada com grande participação de Abraham no final da primeira etapa. No segundo tempo, visitantes se complicam e sofrem nos últimos 45 minutos.SUSTO E RESPOSTANo início da partida, o Venezia surpreendeu ao abrir o placar cedo com Caldara aproveitando cobrança de falta e se esticando para marcar o primeiro gol do jogo. A Roma chegou com perigo aos 27 minutos com Abraham recebendo passe de Shomurodov, ganhando no corpo da marcação e finalizando na trave.

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VIRADA INCRÍVELApós o Venezia perder duas grandes chances, a equipe de José Mourinho igualou o marcador aos 42 minutos após Abraham receber cruzamento, cabecear para defesa de Romero e Shomurodov aproveitar o rebote e balançar as redes. Nos acréscimos, o centroavante inglês foi encontrado na área, dominou a bola no peito limpando a marcação e marcou o gol da virada.

JOGO MALUCOApós um início morno, o Venezia chegou ao empate com Aramu marcando gol de pênalti aos 19 minutos. A Roma teve a oportunidade de ficar novamente à frente do placar com Abraham recebendo passe da entrada da área aos 27 minutos e batendo para tirar tinta da trave. Os mandantes responderam com Okereke recebendo lançamento, saindo cara a cara com Rui Patrício e virando o jogo.