Em jogo de cinco gols, Napoli vence o Leicester e avança para a próxima fase da Europa League

O Napoli está classificado para o mata-mata da Europa League. Nesta quinta-feira, o time italiano bateu o Leicester por 3 a 2, no Estádio Diego Armando Maradona, e disputará uma vaga contra um dos terceiros colocados da Champions League. Os gols foram feitos por Ounas e Elmas (duas vezes) para os donos da casa, enquanto Evans e Dewsbury-Hall fizeram para os visitantes.BOM INÍCIOJogando em casa, o Napoli se lançou ao ataque no início e abriu 2 a 0. O primeiro foi de Ounas, logo com quatro minutos de partida, que aproveitou sobra de chute de Petagna, enquanto Elmas ampliou aos 24 minutos, em mais uma jogada de Petagna.

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EMPATE RELÂMPAGOApesar da desvantagem, o Leicester não desistiu e foi buscar o empate ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, o zagueiro Jonny Evans diminuiu pegando rebote dentro da área e seis minutos depois Dewsbury-Hall acertou chute forte da entrada da área para igualar o placar no Estádio Diego Armando Maradona.

MAIS UMNo início do segundo tempo, o Napoli foi para cima dos ingleses e Elmas marcou mais uma vez para o time do País da Bota. Em boa jogada pela direita, Di Lorenzo cruzou rasteiro e a bola sobrou nos pés do camisa 7. Em chute forte, o goleiro Schmeichel não teve chances de defesa.

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SEQUÊNCIA​Com a vitória, o Napoli avança para o mata-mata da Europa League e disputará a fase de 16 avos de final contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Champions League. O Spartak Moscou, que ficou com a liderança do grupo, vai direto para as oitavas de final. O Leicester, por sua vez, irá para a Conference League.