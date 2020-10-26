Em jogo de arbitragem polêmica, Milan e Roma empatam pelo Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

No encerramento da quinta rodada do Campeonato Italiano, Milan e Roma empataram em 3 a 3 num jogo eletrizante do início ao fim e com muitas polêmicas de arbitragem. Com o resultado, o time rubro-negro se mantém na liderança, enquanto a equipe da capital está em nono lugar, com oito pontos.

+ VEJA A TABELA DA SERIE APRIMEIRO TEMPO ANIMADOCom menos de dois minutos, o Milan abriu o placar com Ibrahimovic. Em bela jogada, Rafael Leão arrancou pela esquerda, levantou na área e o sueco desviou antes do goleiro adversário para fazer o primeiro. O empate veio com Dzeko, após cobrança de escanteio de Pellegrini. O goleiro Tatarusanu saiu errado e o bósnio aproveitou.

SEGUNDO TEMPO IGUALNa etapa final, o Milan voltou a ficar na frente, novamente em jogada de Rafael Leão com menos de dois minutos, mas desta vez com gol de Saelemaekers. A Roma buscou novo empate em cobrança de pênalti de Veretout. Os donos da casa, mais uma vez, tomaram a liderança do placar, também em pênalti. Ibrahimovic bateu sem chances para Antonio Mirante. Valente, a Roma chegou a novo empate, agora com o zagueiro Kumbulla, depois de escanteio da esquerda.