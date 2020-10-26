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futebol

Em jogo de arbitragem polêmica, Milan e Roma empatam pelo Italiano

Equipes saem do San Siro reclamando do juiz Piero Giacomelli, que marcou dois pênaltis polêmicos na partida. Ibrahimovic marca duas vezes e Dzeko deixa sua marca
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Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 18:51
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
No encerramento da quinta rodada do Campeonato Italiano, Milan e Roma empataram em 3 a 3 num jogo eletrizante do início ao fim e com muitas polêmicas de arbitragem. Com o resultado, o time rubro-negro se mantém na liderança, enquanto a equipe da capital está em nono lugar, com oito pontos.
+ VEJA A TABELA DA SERIE APRIMEIRO TEMPO ANIMADOCom menos de dois minutos, o Milan abriu o placar com Ibrahimovic. Em bela jogada, Rafael Leão arrancou pela esquerda, levantou na área e o sueco desviou antes do goleiro adversário para fazer o primeiro. O empate veio com Dzeko, após cobrança de escanteio de Pellegrini. O goleiro Tatarusanu saiu errado e o bósnio aproveitou.
SEGUNDO TEMPO IGUALNa etapa final, o Milan voltou a ficar na frente, novamente em jogada de Rafael Leão com menos de dois minutos, mas desta vez com gol de Saelemaekers. A Roma buscou novo empate em cobrança de pênalti de Veretout. Os donos da casa, mais uma vez, tomaram a liderança do placar, também em pênalti. Ibrahimovic bateu sem chances para Antonio Mirante. Valente, a Roma chegou a novo empate, agora com o zagueiro Kumbulla, depois de escanteio da esquerda.
ARBITRAGEM POLÊMICAAs duas equipes foram para o vestiário reclamando do juiz Piero Giacomelli. No segundo gol da Roma, Pedro sofreu pênalti de Bennacer que os jogadores do Milan contestaram. No gol de pênalti de Ibrahimovic, foi a vez dos atletas da Roma reclamarem.

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