Em jogo da vida, Negueba espera Gyeongnam lutando por vaga na final da K-League 2

Crédito: Divulgação / Gyeongnam

Um dos principais nomes do futebol coreano, o meia Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, quer o Gyeongnam ligado no jogo desta quarta-feira diante do Daejeon nas semifinais da K-League 2. Segundo o jogador, essa é a partida mais importante do ano para todos no clube.

- Sem dúvida, essa é a partida do ano para todos no clube. Vamos lutar muito para fazer um jogo perfeito, sem erros, para conquistarmos essa vaga na final e continuarmos firmes na briga pelo título da competição.Segundo Negueba, seu momento no futebol coreano tem sido muito especial.