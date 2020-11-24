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futebol

Em jogo da vida, Negueba espera Gyeongnam lutando por vaga na final da K-League 2

Meio-campista ex-Flamengo é destaque no futebol coreano e
terá uma partida importante nesta quarta-feira
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 12:21

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 12:21

Crédito: Divulgação / Gyeongnam
Um dos principais nomes do futebol coreano, o meia Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, quer o Gyeongnam ligado no jogo desta quarta-feira diante do Daejeon nas semifinais da K-League 2. Segundo o jogador, essa é a partida mais importante do ano para todos no clube.
- Sem dúvida, essa é a partida do ano para todos no clube. Vamos lutar muito para fazer um jogo perfeito, sem erros, para conquistarmos essa vaga na final e continuarmos firmes na briga pelo título da competição.Segundo Negueba, seu momento no futebol coreano tem sido muito especial.
- Estou passando por um momento muito especial em minha carreira e devo ao clube isso. Venho me empenhando para melhorar ainda mais meus números nestas sequência da temporada.

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