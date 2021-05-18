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Em jogo com público reduzido, Manchester United e Fulham ficam no empate com golaço de Cavani

Em Old Trafford, Red Devils se mantém vice-liderança da Premier League contra uma equipe já rebaixada...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 16:01
Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Em jogo com público reduzido e no último da temporada em Old Trafford, o Manchester United se despediu de seu torcedor com um empate. Em casa, os Red Devils empataram com o Fulham por 1 a 1. Cavani e Bryan marcaram os gols da partida.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
PINTURACavani joga e marca. O uruguaio recebeu lindo passe de calcanhar de Bruno Fernandes, saiu sozinho com o goleiro e, quase do meio de campo, mandou por cobertura para abrir o placar da partida.SEGUNDO LUGAR QUASE CERTOO empate foi suficiente para praticamente sacramentar o United sacramentar o segundo lugar da Premier League. Os Red Devils precisam de um empate caso o Leicester vença as duas partidas. Se os Foxes não conquistarem seis pontos, a equipe de Solskjaer está garantida na vice-liderança.
BOBEADAS DE SEMPREComo na maioria dos jogos, o Manchester United foi penalizado pela quantidade de gols perdidos. A equipe de Solskjaer criou bastante, teve ótimas chances, mas no final, acabou sofrendo o gol de empate.

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