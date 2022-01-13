Em jogo com poucas emoções, Liverpool e Arsenal empatam pela semifinal da Copa da Liga Inglesa

Enquanto o Chelsea já aguarda o adversário da final da Copa da Liga Inglesa, Liverpool e Arsenal se enfrentaram nesta quinta-feira para garantir um lugar na decisão. No primeiro jogo, no Anfield, as duas equipes não fizeram grande partida e ficaram só no empate em 0 a 0. Os Gunners ainda jogarão boa parte do duelo com um a menos. A próxima partida ocorre no dia 20, no Emirates Stadium.
A primeira chance do jogo foi do Liverpool, aos seis minutos, quando Roberto Firmino tentou toque de cabeça de Ramsdale fez boa defesa. Os Reds seguiram melhores no jogo e aos 12', Minamino quase abriu o placar em cruzamento perigoso pela esquerda. A primeira oportunidade do Arsenal surgiu aos 18', em chute de fora da área de Lacazette, que passou pelo lado.
Aos 23', Xhaka deu uma entrada forte em Diogo Jota e acabou expulso de campo. Na cobrança de falta, Arnold mandou na barreira. Apesar da vantagem numérica, o Liverpool não criou mais chances perigosas na etapa inicial. Contudo, no retorno do intervalo, assustou Ramsdale com menos de um minuto. Minamino tentou cruzamento para Firmino e a bola quase encobriu o goleiro do Arsenal.
+ Atacante da Juventus deve deixar clube italiano ao fim da temporada
Aos 22', o japonês ofereceu perigo novamente ao Arsenal. O atacante recebeu pela esquerda e bateu cruzado, mas o arremate saiu pelo lado. Dois minutos depois, foi a vez do Arsenal assustar Alisson. Tierney cruzou pela esquerda e Saka completou para o gol, obrigando o goleiro brasileiro a fazer boa defesa. O Liverpool pressionou nos minutos finais, mas pecou nas finalizações.