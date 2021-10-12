  • Em jogo com paralisação após confusão com torcedores, Polônia vence a Albânia nas Eliminatórias
futebol

Em jogo com paralisação após confusão com torcedores, Polônia vence a Albânia nas Eliminatórias

Poloneses abrem o placar no segundo tempo, mas torcedores da Albânia arremessam objetos no gramado. Time de Lewandowski chega à vice-liderança do Grupo I com a vitória...
LanceNet

12 out 2021 às 18:18

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 18:18

Crédito: GENT SHKULLAKU / AFP
Vitória polonesa nas Eliminatórias Europeias. Nesta terça-feira, a seleção de Robert Lewandowski foi até Tirana, capital albanesa, para enfrentar a Albânia e os polacos venceram por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo meia-atacante Karol Swiderski. O jogo foi paralisado por 20 minutos no segundo tempo após torcedores do time da casa arremessarem objetos no gramado.PARTIDA MORNAO primeiro tempo no Estádio Air Albania foi de poucas oportunidades e as duas equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. Os visitantes até criaram mais chances, mas não conseguiram balançar as redes do goleiro albanês Etrit Berisha.
GOLNa etapa final, precisando do resultado, a Polônia foi para cima e chegou ao gol da vitória aos 32 minutos do segundo. O meio-campista Klich, que entrou no intervalo, levantou pela direita e Karol Swiderski, que havia acabado de entrar, chegou sozinho na segunda trave para marcar.
JOGO PARADOApós o gol, na comemoração dos jogadores poloneses, torcedores da Albânia arremessaram objetos como copos e garrafas dentro de campo, contra os atletas polacos, que não quiseram continuar a partida. O jogo foi interrompido por 20 minutos até que a bola voltasse a rolar.
SEQUÊNCIAAlbânia e Polônia voltam a campo em novembro para os dois últimos jogos da Data-Fifa em 2021 e também as duas rodadas finais das Eliminatórias. No dia 12, os albaneses visitam a Inglaterra, enquanto os poloneses, novamente foraa de casa, jogam com a seleção de Andorra.

