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futebol

Em jogo com duas viradas, São Paulo bate o Bahia no Brasileiro Feminino

Tricolor agora enfrentará o Internacional nas quartas de final da competição. Equipe baiana foi rebaixada para a segunda divisão do campeonato nacional...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 20:03

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 20:03

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc/net
Em jogo movimentado, com duas viradas, o São Paulo venceu o Bahia por 3 a 2, na Arena Barueri. Com o resultado, a equipe terminou a primeira fase na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino e simule os próximos jogos​Giovaninha, Gislaine e Duda anotaram os gols do time tricolor, que chegou a abrir o placar, tomou a virada, mas conseguiu sair vitorioso. Agora, o São Paulo enfrenta o Internacional nas quartas de final da competição. Vale ressaltar que o Tricolor terá o reforço de Formiga nesta fase, já que será disputada depois dos Jogos Olímpicos.
A jogadora veterana foi apresentada na última terça-feira e comentou sobre retornar à equipe que já defendeu.
– Quando chegamos em um clube, a meta é ganhar campeonatos. Não tem outra coisa a se pensar. Falta esse título (Brasileirão) na minha carreira. Espero voltar de Tóquio para brigar. Espero que se não for agora, seja no próximo. Fecharia minha passagem no São Paulo com o Brasileiro – comentou Formiga.

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