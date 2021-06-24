Em jogo com duas viradas, São Paulo bate o Bahia no Brasileiro Feminino

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc/net

Em jogo movimentado, com duas viradas, o São Paulo venceu o Bahia por 3 a 2, na Arena Barueri. Com o resultado, a equipe terminou a primeira fase na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino e simule os próximos jogos​Giovaninha, Gislaine e Duda anotaram os gols do time tricolor, que chegou a abrir o placar, tomou a virada, mas conseguiu sair vitorioso. Agora, o São Paulo enfrenta o Internacional nas quartas de final da competição. Vale ressaltar que o Tricolor terá o reforço de Formiga nesta fase, já que será disputada depois dos Jogos Olímpicos.

A jogadora veterana foi apresentada na última terça-feira e comentou sobre retornar à equipe que já defendeu.