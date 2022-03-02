Em jogo com duas viradas, Mirassol mostra força, vence e elimina o Grêmio na Copa do Brasil

Em jogo único válido pela primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Municipal de Mirassol, o time do Mirassol eliminou o Grêmio ao vencer pelo placar de 3 a 2 em jogo frenético e emocionante. A vitória da classificação do Leão começou a ser construída já no início da partida, gol de Camilo, aos 4 minutos. Aos 19 e 22, Diego Souza e Bruno Alves, respectivamente, viraram a partida para Imortal. Mas ainda na etapa inicial, Fabrício Daniel empatou. O gol da classificação foi marcado por Fabinho, aos 8 minutos da etapa complementar. O Grêmio foi em busca do gol de empate, mas o Mirassol segurou a pressão e conseguiu a classificação. Na próxima fase, o time paulista enfrenta o Azuriz, do Paraná.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogoPRIMEIRO TEMPOMIRASSOL COMEÇA COM TUDO E ABRE O PLACARSonhando em passar para segunda fase da Copa do Brasil, o Mirassol entrou em campo a mil por hora e criando boas oportunidades. A blitz do Leão surtiu efeito e logo aos minutos abriu o placar.

Fabrício Daniel resolveu experimentar de fora da área e soltou o pé. O goleiro Brenno conseguiu fazer a defesa, mas ele acabou espalmando para frente. Camilo estava ligado na jogada para cabecear e inaugurar o placar: 1 a 0 para o Mirassol.

EM QUATRO MINUTOS, O GRÊMIO VIRA O JOGOApesar do Mirassol ter criado ainda uma chance ou outra para ampliar, a verdade é que o Grêmio acordou com o gol do Leão e começou a pressionar em busca do empate, que surgiu aos 19 minutos.

Em cobrança de escanteio, Diego Souza subiu mais que todo mundo e cabeceou para igualar o placar: 1 a 1. O Imortal não quis dar sopa para o azar. Três minutos depois, o time gaúcho teve uma falta pelo lado direito. A bola foi alçada na área, Bruno Alves cabeceou e virou a partida a favor do Tricolor Gaúcho: 2 a 1.

MIRASSOL VAI PARA CIMA E EMPATAMas se engana quem pensou que o Mirassol iria se intimidar com a virada do Grêmio. O Leão foi para cima e, aos 29 minutos, após cruzamento, Fabrício Daniel cabeceou no canto e voltou a igualar o placar: 2 a 2.

JOGO FRENÉTICO EM MIRASSOLOs dois times continuaram acelerando a partida e buscando o gol antes do intervalo. Apesar de oportunidades, tanto Mirassol como Grêmio não conseguiram marcar mais gols antes do apito do fim do primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPOMIRASSOL VAI PARA CIMA E VIRA O JOGO OUTRA VEZComo o Grêmio tinha a vantagem do empate, o Mirassol se viu obrigado a voltar para etapa complementar em busca da virada de qualquer maneira. E conseguiu! Aos 8 minutos, Camilo deu passe para Fabinho, que passou por dois marcadores e tocou tirando com muita categoria para fazer: 3 a 2 para o Mirassol.

MIRASSOL FICA COM DEZ JOGADORESO Leão conseguiu o seu objetivo de voltar à frente no placar, mas acabou ficando em desvantagem no número de jogadores em campo. Aos 13 minutos, Camilo entrou de sola em Bruno Alves e acabou sendo expulso.

GRÊMIO QUASE EMPATAApós muita reclamação por parte do Leão, o jogo recomeçou e por pouco o Grêmio não empatou. Após cruzamento, o atacante Janderson testou bonito, mas a bola explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo.

JOGO PARALISADO! ÁRBITRO MACHUCADOAos 27 minutos, um lance inusitado. Em contra-ataque do Grêmio, o árbitro Ramon Abatti Abel acabou tropeçando em Neto Berola. Com o choque, o jogo precisou ser paralisado para o árbitro ser atendido. Apesar das dores, Ramon Abatti conseguiu seguir apitando a partida

GRÊMIO FOI PARA O TUDO OU NADA EM BUSCA DO EMPATECom um jogador a menos, o Mirassol se fechou na reta final da partida para segurar o resultado. Precisando de pelo menos um gol para se classificar (o Grêmio jogava pelo empate), o Imortal foi com tudo e criou várias oportunidades. Chute na trave, grande defesa do goleiro adversário, bola raspando a trave... Teve de tudo, mas o Grêmio não conseguiu o seu gol e acabou eliminado pelo time do Mirassol.