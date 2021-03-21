Em jogo com duas viradas, Milan vence a Fiorentina fora de casa no Campeonato Italiano

Crédito: TIZIANA FABI / AFP

O Milan segue vivo no Campeonato Italiano. Neste domingo, o time rubro-negro foi até a Florença para encarar a Fiorentina e, num jogo emocionante, a equipe de Stefano Pioli venceu por 3 a 2. Ibrahimovic, Brahim Díaz e Çalhanoglu marcaram para os visitantes. Pulgar e Ribéry fizeram para a Viola. Com o resultado, o Milan chegou aos 59 pontos na tabela.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoPRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOA etapa inicial foi movimentada em Florença e as duas equipes balançaram as redes. Ainda sonhando com o título, o Milan se lançou ao ataque no início e abriu o placar com Ibrahimovic. Depois de belo lançamento do zagueiro Kjaer, o sueco ficou cara a cara com o goleiro e aproveitou. Pouco depois, em bela cobrança de falta, Pulgar deixou tudo igual.

VIRADALogo no início do segundo tempo, a Fiorentina chegou ao ataque do Milan com facilidade e o veterano Franck Ribéry colocou a Viola na frente. Vlahovic recebeu cruzamento pela direita, fez bem o pivô e rolou para trás. O francês chegou batendo de primeira e virou o jogo.

TUDO IGUAL DE NOVOA vantagem da Fiorentina no placar não durou muito. Cinco minutos após virar, o Milan empatou o jogo com Brahim Díaz. Çalhanoglu bateu escanteio pela direita, Kjaer escorou para frente e o atacante emprestado pelo Real Madrid completou para o gol.

OUTRA VIRADADepois de empatar o jogo, o Milan se lançou ao ataque mais uma vez em busca do terceiro. Aos 27 minutos, Kessié fez jogada pelo meio e entregou para o meia Çalhanoglu na esquerda. De primeira, o camisa 10 acertou o canto do goleiro Dragowski e colocou o time rubro-negro na frente novamente.

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