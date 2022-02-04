Em jogo com duas viradas e lei do ex, São Paulo perde para o Bragantino e segue sem vencer no Paulistão

O São Paulo segue sem vencer no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (03), o Tricolor perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 3 no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do estadual. Arthur, Alerrandro, Hyoran e Gabriel Novaes, revelado pelo Tricolor, marcaram para o Massa Bruta, enquanto Alisson, Igor Vinícius e Calleri fizeram para o clube do Morumbi.
O São Paulo volta a campo somente na próxima quarta-feira (09), contra o Santo André, às 19h. Já o Red Bull Bragantino joga contra a Ferroviária, no domingo (06), às 20h30, em Araraquara. MIRANDA FALHA E ARTHUR ABRE O PLACAR PARA O BRAGANTINO A partida começou com os times se estudando no Nabi Abi Chedid. O São Paulo tentava trocar passes no meio-campo, mas sofria com a pressão alta exercida pelo Red Bull Bragantino. Em uma dessas pressões, saiu o gol.
Aos 11, Miranda tentou o passe pelo lado esquerdo, foi travado e se atrapalhou. Artur aproveitou invadiu a área e chutou no canto de Tiago Volpi para abrir o placar.
SÃO PAULO DÁ O TROCO E EMPATA COM ALISSON APÓS ANÁLISE DO VAR Mesmo atrás do marcador, o São Paulo não se intimidou e respondeu aos 22 minutos. Após escanteio batido pela direita, Miranda desviou na primeira trave e Alisson desviou no segundo pau para empatar. O árbitro anulou o gol por impedimento, mas após análise do VAR, o gol foi confirmado.
A próxima chance foi do Red Bull Bragantino. Cinco minutos depois, Artur cobrou falta direto para o gol, e Tiago Volpi se esticou para mandar a bola para escanteio.
BRAGA VOLTA A FICAR NA FRENTE DO PLACAR ANTES DO INTERVALO As equipes não diminuíam os ritmos e o jogo era lá e cá. No entanto, quem aproveitou foi o Red Bull Bragantino. Com40 minutos, Aderlan lançou Hyoran, que deu uma linda assistência de cabeça, por cima de Arboleda. O atacante Alerrandro dominou e chutou com força, sem chances para Volpi.
O São Paulo tentou chegar ao empate no último lance do primeiro tempo. Igor Vinicius recebeu na linha de fundo, cruzou rasteiro, com força, e Cleiton saiu do gol para evitar que a bola chegasse no meio da pequena área.
SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM SÃO PAULO EMPATANDOO primeiro minuto da etapa final já reservou o gol de empate do São Paulo. Rigoni recebeu dentro da área, bateu no cantinho e Cleiton fez a defesa. A bola, porém, bateu na trave e ficou viva em cima da linha. Igor Vinicius se chegou no carrinho para empatar.
O Red Bull Bragantino respondeu aos cinco minutos. Arthur ganhou na velocidade de Miranda e abriu para Alerrandro, que chegou na linha de fundo, bateu cruzado e Volpi espalmou.
CALLERI VIRA O JOGO PARA O SÃO PAULO O gol de empate animou o Tricolor, que aproveitou o momento para seguir em cima do Massa Bruta. Aos sete minutos, Rigoni recebeu na lateral esquerda, levantou a cabeça e cruzou para Calleri, que se antecipou ao zagueiro e tocou de cabeça para virar a partida.
Quatro minutos depois, quase o São Paulo aumentou o marcador. Aos 11, Calleri ficou cara a cara com Cleiton após sobra de bola na área, mas na hora do chute ele foi travado por Helinho. Na sequência, a zaga do Bragantino afastou.
HYORAN MARCA UM GOLAÇO E IGUALA O PLACAR O gol e a pressão do São Paulo não tiraram o ímpeto ofensivo do Red Bull Bragantino, que chegou ao empate com um golaço. Aos 17, Hyoran recebeu na entrada da área, domina para o pé direito, ajeitou e finalizou no ângulo, sem chances para Tiago Volpi, que tentou alcançar, mas não conseguiu.
VOLPI SALVA O SÃO PAULO DE LEVAR A VIRADAApós o gol do Bragantino, o jogo caiu de rendimento, com as defesas se sobressaindo. A primeira grande chance foi do Massa Bruta, com 30 minutos. Depois de bate-rebate, Luan Cândido ficou cara a cara com Volpi, e o goleiro saiu bem para fechar o ângulo do jogador, fazendo grande defesa.
O São Paulo respondeu quatro minutos depois. Gabriel Sara cobrou falta no contrapé de Cleiton, que se esticou e mandou para escanteio.
LEI DO EX APARECE E GARANTE A VITÓRIA DO RED BULL BRAGANTINOQuando tudo parecia encaminhado para o empate, apareceu Gabriel Novaes. Aos 41, Hyoran cruzou bola na medida, e o atacante, revelado pelo São Paulo, entrou por trás da defesa para finalizar de primeira e fazer o gol.
RED BULL BRAGANTINO 4 x 3 SÃO PAULOLocal: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data/Horário: 03/02/2022, às 21h30Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias AraujoAssistentes: Daniel Luis Marques e Bruno Silva de JesusVAR: Douglas Marques das FloresCartões amarelos: Praxedes (RBB), Tiago Volpi, Igor Vinícius (SAO)Cartões vermelhos: Gols: Arthur (11'/1ºT) (1-0), Alisson (24'/1ºT) (1-1), Alerrandro (40'/1ºT) (2-1), Igor Vinícius (01'/2ºT) (2-2), Calleri (07'/2ºT) (2-3), Hyoran (17'/2ºT) (3-3), Gabriel Novaes (41'/2ºT) (4-3)
RED BULL BRAGANTINOCleiton, Aderlan (Hurtado, aos 13'/2ºT), Léo Ortiz, Fabricio Bruno e Luan Cândido; Eric Ramires, Praxedes (Luciano, aos 13'/2ºT) e Hyoran (Bruno Tubarão, aos 43'/2ºT); Arthur, Helinho (Sorriso, aos 26'/2ºT) e Alerrandro (Gabriel Novaes, aos 26'/2ºT). Técnico: Maurício Barbieri.
SÃO PAULOVolpi, Igor Vinícius, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Nestor, Gabriel Sara e Talles Costa (Igor Gomes/Intervalo) (Gabriel, aos 36'/2ºT); Alisson (Marquinhos, aos 19'/2ºT), Rigoni (Nikão, aos 19'/2ºT) e Calleri (Eder, aos 36'/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.