Em jogo com dois pênaltis, São Paulo vence Jorge Wilstermann e encaminha vaga na Sul-Americana

O São Paulo venceu o Jorge Wilstermann-BOL, fora de casa, por 3 a 1, em Cochabamba e encaminhou a sua classificação no Grupo D da Copa Sul-Americana, com nove pontos conquistados, cinco a mais que o segundo colocado, Everton. Igor Gomes, Marquinhos e Reinaldo de pênalti, marcaram para o Tricolor, enquanto Osorio, em outra penalidade, descontou.
JOGO COMEÇA EQUILIBRADO E SÃO PAULO ASSUSTA A partida começou com as duas equipes se estudando, tentando criar jogadas perigosas. No entanto, faltava aquele último passe para deixar alguém com a oportunidade de marcar.
Quem teve a primeira chance foi o São Paulo. Aos sete minutos, Igor Vinicius fez boa jogada pela direita, driblou o marcador e ajeitou para o pé esquerdo. O lateral chutou com força, Poveda deu o rebote e a bola voltou nos pés de Igor Gomes. A bola bateu no meia e saiu pela linha de fundo.
SÂO PAULO CONTINUA DOMINANTE E ABRE O PLACAR Conforme o jogo acontecia, o São Paulo permanecia com o controle da partida e quase fez o primeiro com Luciano, aos 17 minutos. Eder cruzou na entrada da pequena área, e Luciano arriscou de bicicleta. O atacante pegou mal, e a bola saiu pela linha de fundo.
Até que, aos 22 saiu o gol do São Paulo. Igor Vinicius recebeu livre na direita, dominou e cruzou rasteiro para Igor Gomes chegar tocando na saída do goleiro.
JORGE WILSTERMANN MELHORA E EMPATA DE PÊNALTI Depois que abriu o placar o São Paulo diminuiu o ritmo, o que fez com que o Jorge Wilstermann crescesse na partida. Com 26, Chávez recebeu enfiada de bola dentro da área, finalizou cruzado e Volpi fez boa defesa com o pé. No rebote, mais uma finalização, que Arboleda travou.
Até que com 31 minutos, saiu o gol do Jorge Wilstermann. Arboleda cometeu pênalti em Osório. Na cobrança, o atacante bateu forte no canto direito de Volpi, que acertou o canto mas não conseguiu defender.
2º TEMPO COMEÇA COM RIGONI QUASE MARCANDO UM GOLAÇO O segundo tempo começou igual como iniciou o primeiro, com o São Paulo tendo o domínio da partida. Aos oito, Rigoni fez boa jogada pela direita, fez cruzamento, mas ninguém chegou para empurrar a bola para o gol.
Um minuto depois, o argentino bateu falta no travessão. Na sequência, Alisson aproveitou cruzamento para a área e cabeceou com força. A bola foi por cima do gol.
DE PÊNALTI, REINALDO COLOCA O SÃO PAULO EM VANTAGEM NOVAMENTEO São Paulo tinha o domínio da partida e conseguia chegar ao ataque. Aos 17, Eder foi lançado, mas antes de chegar na bola, foi derrubado na área pelo goleiro Poveda. Pênalti que Reinaldo bateu com categoria, deslocando o goleiro e fazendo o segundo gol.
O Jorge Wilstermann quase empatou aos 24. Villaroel recebeu passe dentro da área, finalizou de primeira e a bola passou muito perto da trave de Volpi, que só ficou com o golpe de vista.
WILSTERMANN PRESSIONA E CRIA CHANCES DE EMPATARBuscando o gol da igualdade, o clube boliviano passou a ser mais perigoso. Aos 27, Machado bateu de fora da área e a bola passou perto da meta de Volpi. Sete minutos depois, Volpi errou cobrança de tiro de meta, Serginho aproveitou e bateu com força, mas a bola saiu.
O São Paulo respondeu com duas oportunidades. Com 37, Rigoni perdeu ótima chance. O atacante argentino recebeu livre dentro da área, não dominou e a bola ficou livre para o goleiro Poveda. Um minuto depois, o argentino cruzou rasteiro e Marquinhos bateu de primeira. A bola explodiu na trave.
MARQUINHOS MARCA BELO GOL E FECHA O PLACARO São Paulo matou o jogo aos 39 minutos. Marquinhos partiu para cima da marcação, ajeitou para a perna esquerda e bateu colocado, sem chance para Poveda.
JORGE WILSTERMANN 1 X 3 SÃO PAULOLocal: Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (BOL)Data/Horário: 28/04/2022, às 19h15Árbitro: Carlos Ortega (COL)Assistentes: Jhon Leon (COL) e Dionizio Ruiz (COL)Gols: Igor Gomes (22'/1ºT) (0-1), Osório (30'/1ºT) (1-1), Reinaldo (18'/2ºT) (1-2), Marquinhos (39'/2ºT) (1-3)Cartões amarelos: Robson, Echeverría (WIL), Luan, Igor Gomes, Rafinha (SAO)Cartões vermelhos: -
JORGE WILSTERMANN-BOLPoveda; Maxi Ortiz, Echeverría, Ronny Montero e Robson (Francisco Rodríguez, aos 15'/2ºT); Cristhian Machado, Luis Vargas (Áñez/Intervalo), Villarroel e Serginho; Osorio e Andrés Chávez (Ballivián, aos 28'/2ºT). Técnico: Sergio Migliaccio.
SÃO PAULOVolpi, Igor Vinicius (Rafinha, aos 30'/2ºT), Arboleda, Léo e Reinaldo; Luan (Andrés Colorado/Intervalo), Gabriel Sara (Marquinhos, aos 38'/1ºT), Igor Gomes e Alisson; Eder (Rodrigo Nestor, aos 23'/2ºT) e Luciano (Rigoni/Intervalo). Técnico: Rogério Ceni.