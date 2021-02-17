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Em jogo atrasado do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid empata com o Levante fora de casa

Time de Diego Simeone sai atrás no placar, empata com Llorente, tem chance de virar, mas não aproveita. Equipes se enfrentam novamente no sábado, desta vez em Madri...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 16:59

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:59

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visitou o Levante e as equipes empataram em 1 a 1 na cidade de Valência. Bardhi abriu o placar para os donos da casa, enquanto Llorente deixou tudo igual. Com o resultado, os Colchoneros chegaram aos 55 pontos.
+ Veja a tabela da La LigaNÃO PERDOOUJogando em casa, o Levante viu o Atlético de Madrid dominar as ações na etapa inicial. Mesmo assim, foram os mandantes que abriram o placar. Em rápida jogada pelo meio, Jorge de Frutos achou belo passe para Enis Bardhi, que ficou cara a cara com Oblak e não desperdiçou.
COM SORTEAinda no primeiro tempo, porém, o Atlético de Madrid deixou tudo igual com Llorente. Aos 37 minutos, o camisa 14 arriscou chute de fora da área e o zagueiro Postigo, do Levante, colocou a cabeça na bola e traiu o goleiro Aitor Fernández, que nada pôde fazer.
QUASENo segundo tempo, as duas equipes tiveram boas oportunidades de marcar, mas ninguém balançou as redes. No início, Correa pegou rebote de chute de Suárez e, da entrada da pequena área e com o gol vazio, mandou por cima. Já o Levante viu Oblak fazer grande defesa em chute de Carlos Clerc.
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SEQUÊNCIA​Atlético de Madrid e Levante já se enfrentam mais uma vez no próximo fim de semana, novamente pelo Campeonato Espanhol. Após cumprirem este jogo que estava pendente, as equipes duelam pela 24ª rodada no sábado, às 12h15 (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano.

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