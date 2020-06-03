  • Em jogo atrasado da Bundesliga, Eintracht Frankfurt vence o Werder Bremen fora de casa
Em jogo atrasado da Bundesliga, Eintracht Frankfurt vence o Werder Bremen fora de casa

Partida seria disputada no fim de fevereiro, mas teve que ser adiada por conta da participação do Eintracht Frankfurt na Liga Europa...
LanceNet

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 20:35

Crédito: STUART FRANKLIN / AFP
Em jogo atrasado da 24ª rodada do Campeonato Alemão, que foi realizada ainda antes da paralisação do torneio por conta da disseminação do novo coronavírus, o Eintracht Frankfurt visitou o Werder Bremen e venceu por 3 a 0. André Silva e Stefan Ilsanker, duas vezes, marcaram os gols.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
BOA FASE DO ARTILHEIROO atacante André Silva vive grande momento com a camisa do Eintracht Frankfurt. Emprestado pelo Milan ao clube alemão, o português abriu o placar de cabeça aos 15 minutos do segundo tempo, após cruzamento perfeito do camisa 10 Kostic. Foi o quarto gol de André Silva em cinco jogos desde que o Campeonato Alemão voltou.
BRILHA A ESTRELA DO TREINADORO técnico do Eintracht, Adi Hütter, mudou o jogo na reta final da partida. Aos 35 minutos, o comandante colocou o zagueiro Ilsanker no lugar de Rode e logo no primeiro toque do defensor na bola ele ampliou o marcador para 2 a 0. Kostic bateu escanteio, Bas Dost desviou de leve o zagueiro, livre na pequena área, só empurrou para o gol. O terceiro gol também foi de Ilsanker, já nos acréscimos. De Guzman bateu falta pela direita e o camisa 3 foi no quarto andar para cabecear e dar números finais ao jogo.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Eintracht Frankfurt chegou aos 34 pontos e agora está em 11º lugar. O Werder Bremen, que tinha a chance de sair da zona de rebaixamento com a vitória, ou pelo menos ir para 16º e ficar na zona de playoff, continuou em 17º lugar, com 25 pontos.
Na próxima rodada, o Eintracht Frankfurt recebe o Mainz, no sábado, às 10h30 (de Brasília). O Werder Bremen recebe o Wolfsburg, no domingo, às 8h30 (de Brasília).

