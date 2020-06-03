Em jogo atrasado da Bundesliga, Eintracht Frankfurt vence o Werder Bremen fora de casa

Em jogo atrasado da 24ª rodada do Campeonato Alemão, que foi realizada ainda antes da paralisação do torneio por conta da disseminação do novo coronavírus, o Eintracht Frankfurt visitou o Werder Bremen e venceu por 3 a 0. André Silva e Stefan Ilsanker, duas vezes, marcaram os gols.
BOA FASE DO ARTILHEIROO atacante André Silva vive grande momento com a camisa do Eintracht Frankfurt. Emprestado pelo Milan ao clube alemão, o português abriu o placar de cabeça aos 15 minutos do segundo tempo, após cruzamento perfeito do camisa 10 Kostic. Foi o quarto gol de André Silva em cinco jogos desde que o Campeonato Alemão voltou.
BRILHA A ESTRELA DO TREINADORO técnico do Eintracht, Adi Hütter, mudou o jogo na reta final da partida. Aos 35 minutos, o comandante colocou o zagueiro Ilsanker no lugar de Rode e logo no primeiro toque do defensor na bola ele ampliou o marcador para 2 a 0. Kostic bateu escanteio, Bas Dost desviou de leve o zagueiro, livre na pequena área, só empurrou para o gol. O terceiro gol também foi de Ilsanker, já nos acréscimos. De Guzman bateu falta pela direita e o camisa 3 foi no quarto andar para cabecear e dar números finais ao jogo.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Eintracht Frankfurt chegou aos 34 pontos e agora está em 11º lugar. O Werder Bremen, que tinha a chance de sair da zona de rebaixamento com a vitória, ou pelo menos ir para 16º e ficar na zona de playoff, continuou em 17º lugar, com 25 pontos.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Eintracht Frankfurt recebe o Mainz, no sábado, às 10h30 (de Brasília). O Werder Bremen recebe o Wolfsburg, no domingo, às 8h30 (de Brasília).