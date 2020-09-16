Em jogo atrasado, CSA tenta a recuperação diante do Cuiabá

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Em jogo atrasado pela 3ª rodada da Série B, CSA e Cuiabá medem forças a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Rei Pelé.Como chegam?

A pressão dentro do CSA é imensa. Se com Eduardo Baptista no comando o Azulão não vencia, o panorama continua o mesmo com Argel Fuchs. O resultado é a lanterna do torneio, com apenas 4 pontos.

Já o Cuiabá vive situação bem diferente. O Dourado ocupa a 7ª colocação, com 15 pontos e um triunfo pode recolocar a equipe no G-4. Apesar da posição melhor, o time não venceu nos últimos três jogos.

Prováveis:

CSA: Bruno Grassi; Diego Renan, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Márcio Araujo, Cedric, Netto, Pedro Júnior e Víctor Paraíba; Paulo Sérgio.