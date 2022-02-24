Em jogo atrasado, Arsenal marca no fim e vence o Wolverhampton

Em confronto direto por uma vaga no G6 do Campeonato Inglês, o Arsenal sofreu, mas venceu, de virada, o Wolverhampton por 2 a 1, em Londres, nesta quinta-feira. O jogo foi válido (e adiado) pela 20ª rodada. CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊS

Os visitantes abriram o placar aos 10 do primeiro tempo, com o sul-coreano Hee-Chan, enquanto o francês Pepe deu números finais aos 37 da etapa complementar. A virada do Arsenal saiu dos pés de Lacazette, aos 51.

Panorama da competição ​Com o resultado, o Arsenal agora está em quinto lugar, com 45 pontos, um a menos do que o Manchester United, que fecha o G4, mas tem dois jogos a mais (26 a 24). Os três primeiros são Manchester City (63), Liverpool (60) e Chelsea (50).

Já o Wolverhampton é o sétimo, com 40 pontos em 25 jogos. Na Inglaterra, são quatro vagas para a Champions, duas para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, o sexto lugar é do West Ham, que soma 42 pontos em 26 rodadas.

O Arsenal terá agora uns dias de descanso e só voltará a jogar depois do Carnaval, no dia 6/3, contra o Watford, fora de casa, em partida da 28ª rodada. Já o Wolverhampton seguirá em Londres, agora para encarar o West Ham, no próximo domingo.