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Em jogo animado, Braga vence o Vitória de Guimarães em casa

Braga segue brigando com o Sporting pela disputa do terceiro lugar na competição e joga pressão para o clube de Lisboa, que entra em campo nesta sexta-feira contra o Belenenses...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 22:46

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 22:46

Crédito: Divulgação / Braga
O Braga venceu o Vitória de Guimarães pela 28ª rodada do Campeonato Português nesta quinta-feira. Em partida realizada no Estádio Municipal de Braga, as equipes fizeram jogo muito emocionante e o time da casa venceu por 3 a 2.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
Com menos de um minuto de jogo, os donos da casa abriram o placar com o atacante Paulinho. O ponta Galeno foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para o centroavante só escorar. O Vitória de Guimarães, no entanto, virou a partida ainda no primeiro tempo, com André André (sim, este é o nome dele) e Bruno Duarte. O Braga conseguiu empatar antes do intervalo com Francisco Trincão.
No segundo tempo, as equipes foram mais conservadoras e o jogo foi um pouco mais frio. O Braga marcou o gol da vitória com Galeno, que deu o passe para o primeiro gol do jogo. O atleta partiu pela esquerda, teve liberdade e bateu de fora da área para dar números finais ao jogo.
Com a vitória, o Braga chegou aos 50 pontos e está em terceiro. O clube, no entanto, pode perder a posição para o Sporting, que joga nesta sexta-feira. O Vitória de Guimarães está em sétimo, com 40 pontos. Na próxima rodada, o Braga encara o Rio Ave, fora de casa. O Vitória de Guimarães recebe o Vitória de Setúbal.E MAIS:Chelsea vence o Manchester City, e Liverpool é campeão inglês com sete rodadas de antecedênciaÍdolo maior do Liverpool exalta Klopp e o elenco do campeão inglêsJogadores do Liverpool comemoram gol do Chelsea e fizeram contagem regressiva para comemorar títuloBetis vence o lanterna Espanyol no encerramento da rodada na La LigaElenco do PSG se apresenta para primeiro treino em três meses E MAIS:

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