Em jogo animado, Braga vence o Vitória de Guimarães em casa

Crédito: Divulgação / Braga

O Braga venceu o Vitória de Guimarães pela 28ª rodada do Campeonato Português nesta quinta-feira. Em partida realizada no Estádio Municipal de Braga, as equipes fizeram jogo muito emocionante e o time da casa venceu por 3 a 2.

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Com menos de um minuto de jogo, os donos da casa abriram o placar com o atacante Paulinho. O ponta Galeno foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para o centroavante só escorar. O Vitória de Guimarães, no entanto, virou a partida ainda no primeiro tempo, com André André (sim, este é o nome dele) e Bruno Duarte. O Braga conseguiu empatar antes do intervalo com Francisco Trincão.

No segundo tempo, as equipes foram mais conservadoras e o jogo foi um pouco mais frio. O Braga marcou o gol da vitória com Galeno, que deu o passe para o primeiro gol do jogo. O atleta partiu pela esquerda, teve liberdade e bateu de fora da área para dar números finais ao jogo.