futebol

Em jogo amistoso, Lyon derrota o Nice com gol de Aouar, de pênalti

No Groupama Stadium, equipe de Rudi Garcia vence segundo amistoso de preparação para a final da Copa da Liga da França contra o Paris Saint-Germain no próximo dia 31
Publicado em 04 de Julho de 2020 às 18:45

LanceNet

Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
Neste sábado, o Lyon venceu o Nice por 1 a 0 em jogo amistoso, realizado no Groupama Stadium. O gol da partida foi marcado por Houssem Aouar, de pênalti, logo aos cinco minutos da primeira etapa. Este foi o segundo amistoso da equipe dirigida por Rudi Garcia como forma de preparação para final da Copa da Liga da França.
Vale lembrar que o Campeonato Francês foi finalizado prematuramente em virtude da pandemia global do novo coronavírus, que virou o mundo do avesso. Com isso, o Lyon tem em seu calendário a decisão da Copa da Liga da França no próximo dia 31, contra o Paris Saint-Germain, no Stade de France.
Primeiro tempo com VAR em açãoLogo no início da partida, aos 4, Houssem Aouar lançou Dembélé, que foi derrubado na área por Benitez. O árbitro Aurélien Petit assinalou o pênalti para o Lyon, após consultar o VAR. O próprio Aouar foi para a cobrança e colocou no canto direito para abrir o placar para os donos da casa. Aos 13, foi a vez do Nice ter um lance polêmico. Boudaoui foi derrubado por Bruno Guimarães e o juiz teve que novamente consultar o árbitro de vídeo. Após analisar o lance, ele concedeu falta fora da área.
Nice cresce na partidaNa parte final do primeiro tempo, a equipe do Nice, comandada pelo técnico Patrick Vieira, cresceu no jogo e teve bom controle de bola diante de um time do Lyon mais cauteloso. Aos 28, fizeram uma boa movimentação com Kamara. A bola chegou à Atal que chutou da direita, mas foi interceptado por Aouar. Já as melhores chegadas do Lyon no ataque foram com Dembélé, que deu trabalho a defesa adversária.
Dembélé e Kadewere desperdiçam boas oportunidadesNa segunda etapa, o Lyon voltou mais organizado taticamente e teve boas chances de ampliar o placar. Um delas foi com Dembélé, que tentou um forte chute pela esquerda, mas pegou mal na bola. Aos 35, Depay deu um belo passe e deixou Kadewere cara a cara com o arqueiro do Nice, mas o atacante desperdiçou uma grande oportunidade. Mesmo assim, o Lyon conseguiu a vitória com a participação de quatro brasileiros: Rafael, Bruno Guimarães, Marcelo e Jean Lucas.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

