Em jogo amarrado, Londrina vence Vila Nova pela Série B

Crédito: Reprodução: twitter Vila Nova

Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio do Café, em jogo muito amarrado, o Londrina venceu o Vila Nova pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Marquinhos Bianqui. Após cobrança de escanteio, ele aproveitou desvio e colocou a bola para dentro garantindo a vitória para o Tubarão. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom o resultado, o Londrina subiu para a 17ª colocação e agora soma 16 pontos. O Vila Nova estacionou nos 18 pontos e agora ocupa a 15ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B.

CALENDÁRIONa próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Vitória, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia. Já o Londrina visita o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Ambas as partidas serão disputadas no dia 18 de agosto.

O jogo

PRIMEIRA CHANCE É DO LONDRINAJogando em casa, o Londrina foi quem teve a primeira oportunidade de marcar na partida contra o Vila Nova. A chance de gol surgiu em cobrança de falta logo aos 5 minutos. Alisson Safira bateu firme tentando tirar da barreira, mas o goleiro Georgemy, bem colocado, conseguiu fazer a defesa com segurança.

JOGO TRUNCADO E COM MUITA RECLAMAÇÃO DOS DOIS LADOSA chance de gol do Londrina no começo de jogo não foi sinônimo de uma partida animada no estádio do Café. Tubarão e Tigre fizeram uma partida muito truncada ao longo de toda etapa inicial. Os dois times se preocuparam muito mais em neutralizar os pontos fortes do adversário e reclamar da arbitragem do que atacar em busca do gol.

Para não dizer que não teve mais nada no primeiro tempo, o Londrina conseguiu criar outra chance em jogada individual no fim da etapa inicial. Lucas Lourenço partiu com a bola dominada pelo meio, limpou a jogada e bateu firme, ela passou perto da trave esquerda do goleiro Georgemy, do Vila Nova.

VILA NOVA LEVA PERIGO EM CONTRA-ATAQUE NA FINALApós o intervalo, os dois times deram uma boa demonstração de que queriam mostrar mais jogo na etapa complementar. Logo aos 5 minutos, Marcelinho arriscou de fora da área, mas Georgemy defendeu.

Mas oportunidade mesmo de perigo quem teve foi o Vila Nova. Aos 10 minutos, o Tigre saiu no contra-ataque. Willian Formiga recebeu passe pelo lado esquerdo e soltou a bomba, a bola passa perto do travessão do goleiro César.

JOGO CONTINUA MUITO IGUAL E COM POUCAS CHANCES DOS DOIS LADOSApós um começo que aparentava ser animador, a partida voltou ao estágio da primeira etapa. Os dois times muito mais preocupados em marcar, do que em atacar. O Vila Nova chegou ainda perto de fazer, aos 27 minutos, em chute de Alan Grafite, que desviou e passou rente à trave de César.