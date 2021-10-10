Em jejum de vitórias, São Paulo encara time com bom retrospecto contra paulistas

Crédito: Divulgação / Twitter São Paulo

Diante do Cuiabá fora de casa, o São Paulo terá uma difícil missão nesta segunda-feira (11). Isso porque o Tricolor não vence há quatro jogos e enfrenta um time que coleciona bons resultados nesta edição do Nacional diante dos grandes paulistas: foram duas vitórias, um empate e uma derrota até o momento.

Pela sexta rodada do campeonato, diante do próprio Tricolor no Morumbi, o Cuiabá chegou a virar o placar do jogo que terminou 2 a 2. Já pela 13ª rodada, acabou derrotado pelo Corinthians em casa, por 2 a 1.

Contra Palmeiras e Santos, mais duas vitórias do Dourado para a conta. Diante do Verdão, pela 17ª rodada, no Allianz Parque, o time do Mato Grosso fez 2 a 0 e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Contra o Peixe, pela 19ª, fez 2 a 1 em casa.