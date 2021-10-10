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futebol

Em jejum de vitórias, São Paulo encara time com bom retrospecto contra paulistas

Cuiabá, próximo adversário do Tricolor, somou sete dos 12 pontos disputados contra os grandes paulistas...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 08:00

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Divulgação / Twitter São Paulo
Diante do Cuiabá fora de casa, o São Paulo terá uma difícil missão nesta segunda-feira (11). Isso porque o Tricolor não vence há quatro jogos e enfrenta um time que coleciona bons resultados nesta edição do Nacional diante dos grandes paulistas: foram duas vitórias, um empate e uma derrota até o momento.
Pela sexta rodada do campeonato, diante do próprio Tricolor no Morumbi, o Cuiabá chegou a virar o placar do jogo que terminou 2 a 2. Já pela 13ª rodada, acabou derrotado pelo Corinthians em casa, por 2 a 1.
Contra Palmeiras e Santos, mais duas vitórias do Dourado para a conta. Diante do Verdão, pela 17ª rodada, no Allianz Parque, o time do Mato Grosso fez 2 a 0 e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Contra o Peixe, pela 19ª, fez 2 a 1 em casa.
O Tricolor, por sua vez, precisa conquistar os três pontos. O time comandado por Hernán Crespo ocupa a 14ª posição na tabela, com 29 pontos. Uma vitória fora de casa diminuirá a pressão sobre o treinador. O duelo está marcado para às 20h e é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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