Em Jaraguá do Sul, Figueirense bate o Juventus-SC e se recupera no Estadual

Em confronto direto para deixar as últimas posições do Campeonato Catarinense, apenas a vitória interessava a Juventus e Figueirense na tarde deste sábado, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. E quem se deu melhor foram os visitantes. Nos acréscimos da primeira etapa, Luis Gustavo, de cabeça, e Natan, já no segundo tempo, garantiram mais um triunfo ao Figueirense na competição, fechando a conta em 2 a 0.
Com o resultado, a equipe comandada por Júnior Rocha chegou aos 11 pontos, pulando para a 6ª colocação, enquanto o time comandado por Alemão, por conta de mais um revés, permaneceu na lanterna com apenas 6 pontos.
Logo nos primeiros movimentos, o Figueirense tratou de ir para cima do Juventus em busca de seu tento. Com isso, criou três boas chances com Luis Fernando e Índio, porém em todas acabou parando ou no sistema defensivo rival para frustração de ambos.
Na sequência, o técnico Alemão gastou sua primeira alteração com 12 minutos ao tirar Maikon Leite para colocar em seu lugar Tcharles. Após a troca, os dois times até chegaram a investir no ataque, mas sem sucesso nas chegadas até os 26 minutos quando a arbitragem pausou o duelo para a hidratação dos jogadores.
VISITANTES PRESSIONAM E ABREM A CONTAGEM
Com o panorama equilibrado até a pausa, logo depois na volta a equipe de Florianópolis passou a ditar as ações em campo. Até os acréscimos, teve duas boas chances de tirar o zero do placar, sendo a primeira com Maurício, que acabou vendo a bola sair pela linha de fundo, e a segunda com Uesley Gaúcho que acabou parando nas mãos do goleiro Hudson.
Aproveitando o momento, praticamente no último minuto antes do encerramento da etapa, aos 48, Luis Gustavo balançou a rede adversária. Aproveitando cobrança de escanteio de Muriel, o atacante mandou de cabeça para fazer 1 a 0 em Jaraguá do Sul.
JUVENTUS CORRE ATRÁS DO PREJUÍZO, MAS SEM ÊXITO
Atrás no marcador, o técnico Alemão optou por uma troca na volta para a segunda etapa ao tirar Matheus Claudino e colocar em seu lugar Alex Travassos. Sabendo que o tempo seria mais um obstáculo em campo, o Moleque Travesso até chegou a ter boas chances até meados dos 15 minutos, sendo elas com Alex e Pedrinho, mas ambas sem sucesso.
Por outro lado, o Figueirense não quis saber de sofrer pressão. Além de se fechar atrás, o técnico Júnior Rocha também resolveu recuar para seus suplentes realizando algumas alterações. Mesmo dando prioridade ao sistema defensivo, chegou a aparecer com perigo em seu campo de ataque como no lance de Kauê, dando trabalho ao goleiro Hudson.
NATAN AMPLIA E FECHA A CONTA
Com o duelo chegando à sua metade, o técnico Alemão então voltou a recuar para seus reservas promovendo novas alterações. Entretanto, não contava com o gol de Natan, aos 24 minutos, após se antecipar à marcação rival, fazendo 2 a 0 no João Marcatto.
Praticamente com o jogo resolvido a favor dos visitantes, o Moleque Travesso pouco conseguiu produzir até o final. Mesmo com os cinco minutos de acréscimos dados pela árbitro, viu o adversário ficar mais próximo do terceiro gol do que descontar no placar, lamentando o revés ao apito final vendo sua situação complicar na reta final da primeira fase.FICHA TÉCNICAJUVENTUS-SC 0x2 FIGUEIRENSE
Data e horário: 19/02/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul Árbitro: Rafael TraciAssistentes: Thiaggo Americano Labbes e Hector Andrew Lisboa
Cartões Amarelos: Muriel, 24'/1ºT; Gustavo Poffo, 14'/2ºT; Reinaldo Lobo, 44'/2ºT
Gols: Luis Gustavo, 12'/1ºT (1-0); Natan, 24'/2ºT (2-0)
JUVENTUS-SC: Hudson; Daniel Oliveira (Felipe Gregório, aos 19'/2ºT), Reinaldo Lobo, Richard e Cesinha; Matheus Claudino (Alex Travassos, no intervalo), Jeffinho e Pedrinho (Lucas de Sá, aos 19'/2ºT); Gustavo Poffo (João Artur, aos 23'/2ºT), Yan e Maikon Leite (Tcharles, 10'/1ºT).(Técnico: Alemão)
FIGUEIRENSE: Rodolfo Castro; Muriel, Luis Fernando, Maurício e Zé Mário (Mário Henrique, 30'/2ºT); Uesley Gaúcho (Clayton, aos 16'/2ºT), Oberdan e Kauê (Jhon Cley, aos 34'/2ºT); Luis Gustavo (Natan, aos 16'/2ºT), Andrew e Índio (Gustavo Henrique, aos 17'/2ºT)(Técnico: Júnior Rocha)