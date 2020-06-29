Em homenagem aos 125 anos do West Ham, Umbro lança uniforme comemorativo e amplia parceria

Crédito: Uniforme mistura aspectos históricos do West Ham e um novo conceito com a tecnologia da atualidade (Reprodução / Site (whufc.com)

Nesta segunda, a Umbro divulgou um novo uniforme comemorativo dos 125 anos de história do West Ham. O manto apresenta as cores tradicionais do clube londrino: o grená, o azul distribuído nas mangas e na gola, assim como calções e meias brancas.

Além disso, ele mistura aspectos históricos da equipe e um novo conceito com a tecnologia da atualidade. O projeto foi finalizado pela empresa de materiais esportivos após uma consulta com os torcedores do clube e o uniforme será utilizado durante a temporada 2020/2021 do futebol inglês.

- Quando garoto, meu pai me contava tudo sobre Bobby Moore, Geoff Hurst e Martin Peters, sobre a Academia de Futebol e como éramos uma das equipes mais divertidas do mundo. Este uniforme instantaneamente me lembra aqueles que as lendas usavam quando venceram a FA Cup e a Taça dos Vencedores das Taças da Europa. Embora todos desejemos ter mais sucesso no futuro, o West Ham United é um clube que sempre lembrará seu passado e prestará respeito à sua herança, e este uniforme faz isso perfeitamente - destacou Mark Noble, meio-campista e capitão do West Ham.

Durante o anúncio, a Umbro revelou a ampliação do acordo com o clube londrino. Em maio de 2019, eles já haviam selado em acordo até o final de 2022/2023, por cerca de 5 milhões de euros por temporada. Entretanto, os novos valores da parceria, iniciada em 2015/2016, não foram divulgados.

- O acordo aprimorado representa a força comercial continuada do clube fora de campo, o que, em última análise, serve como benefício para as coisas correrem bem em campo. O novo acordo coloca-o entre os maiores do futebol neste país - declarou Karim Virani, diretor comercial do West Ham.