Em homenagem ao ES, lateral Ramon vai usar a camisa 27 no Vasco

Ramon vai usar a camisa 27 neste ano Crédito: Reprodução

O lateral esquerdo Ramon, do Vasco, decidiu homenagear o Espírito Santo e vai vestir a camisa 27 nesta temporada 2018. O capixaba de 29 anos vivia ótima fase no time da Colina, mas sofreu uma grave lesão no joelho em outubro e ainda não voltou aos gramados - a previsão é para maio.

Nos stories do Instagram, o jogador postou a foto do manto cruz-maltino e escreveu: "Número de 2018 em homenagem a minha terra. #taquase".

Mesmo lesionado, Ramon renovou com o Vasco por três anos no início deste ano. O lateral defendeu o Cruz-Maltino entre 2009 e 2011, e teve passagens por clubes como Internacional, Flamengo, Corinthians e Besiktas. Ele estava no Antalyaspor, da Turquia, antes de retornar ao Vasco, no ano passado.