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Colina

Em homenagem ao ES, lateral Ramon vai usar a camisa 27 no Vasco

O jogador de 29 anos se recupera de uma grave lesão no joelho e, por isso, ainda não retornou aos gramados

Publicado em 16 de Março de 2018 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 17:12
Ramon vai usar a camisa 27 neste ano Crédito: Reprodução
O lateral esquerdo Ramon, do Vasco, decidiu homenagear o Espírito Santo e vai vestir a camisa 27 nesta temporada 2018. O capixaba de 29 anos vivia ótima fase no time da Colina, mas sofreu uma grave lesão no joelho em outubro e ainda não voltou aos gramados - a previsão é para maio.
Nos stories do Instagram, o jogador postou a foto do manto cruz-maltino e escreveu: "Número de 2018 em homenagem a minha terra. #taquase".
Mesmo lesionado, Ramon renovou com o Vasco por três anos no início deste ano. O lateral defendeu o Cruz-Maltino entre 2009 e 2011, e teve passagens por clubes como Internacional, Flamengo, Corinthians e Besiktas. Ele estava no Antalyaspor, da Turquia, antes de retornar ao Vasco, no ano passado.
 

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