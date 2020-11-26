Em homenagem a Maradona, técnico do Olympique pede que Fifa exclua número 10 das competições

Crédito: Maradona brilhou usando a camisa 10 (Reprodução/Twitter

Após a derrota para o Porto por 2 a 0 pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, o técnico do Olympique de Marselha concedeu entrevista coletiva e se mostrou impactado pela morte de Maradona. Além de ressaltar a genialidade do ex-jogador, André Villas-Boas sugeriu à Fifa uma homenagem ao craque: a exclusão da camisa 10 de todas as competições.

+ Confira o chaveamento da Libertadores- Eu gostaria que a FIFA aposentasse a camisa 10 em todas as competições, para todos os times. Seria a melhor homenagem que poderíamos prestar a ele. É uma perda incrível para o mundo do futebol. Era um gênio – disse o técnico português.