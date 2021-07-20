Em grande momento no Tondela, Bebeto espera ótima época no clube

Crédito: Divulgação/Tondela

Um dos destaques do Tondela, o lateral-direito Bebeto pediu intensidade máxima da equipe para esta temporada em Portugal. Segundo o jogador, com passagens por clubes como Marítimo, Bahia e Caxias, a meta é fazer um grande ano.

Veja a tabela do Português- Estamos trabalhando muito para fazer uma grande temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para melhorar o rendimento em campo e para crescer de produção nas próximas semanas. Estamos no caminho certo - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta do Tondela, individualmente tem sido uma ótima passagem no clube português.