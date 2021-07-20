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futebol

Em grande momento no Tondela, Bebeto espera ótima época no clube

Lateral-direito brasileiro com passagens por Bahia e Marítimo é destaque na equipe portuguesa do Tondela
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Publicado em 20 de Julho de 2021 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 14:19
Crédito: Divulgação/Tondela
Um dos destaques do Tondela, o lateral-direito Bebeto pediu intensidade máxima da equipe para esta temporada em Portugal. Segundo o jogador, com passagens por clubes como Marítimo, Bahia e Caxias, a meta é fazer um grande ano.
Veja a tabela do Português- Estamos trabalhando muito para fazer uma grande temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para melhorar o rendimento em campo e para crescer de produção nas próximas semanas. Estamos no caminho certo - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta do Tondela, individualmente tem sido uma ótima passagem no clube português.
- Individualmente tem sido muito bom para mim estar no Tondela. Estou muito feliz aqui e trabalhando para continuar honrando essa camisa sempre - concluiu o brasileiro.

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